Valbuena: "Fransa’ya dönebilirim" – Fotomaç – 29 Kasım 2018
01 Mart 2019, Cuma
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Valbuena: "’ya dönebilirim"

Valbuena: "Fransa’ya dönebilirim"

'nin Fransız yıldızı , 'ye konuştu.

, 'ye konuştu. Fransız yıldız, ile kontratının son senesinde olduğunu hatırlatarak şu ifadeleri kullandı: " Ligi'nde dönmeyi düşünüyorum. Kontratımın bitmesine 6 ay kaldı. Ocak ayında yönetimle oturacağım. Benimle ilgili ne düşündüklerini onlara soracağım."

  1. 29.11.2018
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