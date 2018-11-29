Valbuena: "Fransa’ya dönebilirim"
Fenerbahçe'nin Fransız yıldızı Mathieu Valbuena, RMC'ye konuştu.
Mathieu Valbuena, RMC'ye konuştu. Fransız yıldız, Fenerbahçe ile kontratının son senesinde olduğunu hatırlatarak şu ifadeleri kullandı: "Fransa Ligi'nde dönmeyi düşünüyorum. Kontratımın bitmesine 6 ay kaldı. Ocak ayında yönetimle oturacağım. Benimle ilgili ne düşündüklerini onlara soracağım."
- 29.11.2018
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sek gs maçından önce sakatlanması manidar
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FUTBOL USA AKHISAR NEDEN ACIKLAMA YAPMIYOR, BEN ZANNETMIYORUM TERIM 32 YASINDA BIR KALECIYI GS'A ALSIN
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