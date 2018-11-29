Fenerbahçe Dinamo Zagreb maçına hazır – Fotomaç – 29 Kasım 2018
01 Mart 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Haberleri Fenerbahçe Dinamo Zagreb maçına hazır

maçına hazır

Fenerbahçe Dinamo Zagreb maçına hazır

, maçı hazırlıklarını dün yaptığı çalışmayla tamamladı.

, maçı hazırlıklarını dün yaptığı çalışmayla tamamladı. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Erwin Koeman hücum aksiyonları üzerinde durdu. Isınma hareketlerinin ardından, pas çalışması gerçekleşti. Futbolcular bol bol şut atarken antrenman çift kale maçla sona erdi.

  1. 29.11.2018
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fenerbahçe Dinamo Zagreb maçına hazır haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN