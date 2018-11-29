Koeman: Dinamo Zagreb'i yenmek istiyoruz"
Fenerbahçe Teknik Direktörü Erwin Koeman, Dinamo Zagreb maçını kazanıp gruptan çıkmak istediklerini söyledi.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Erwin Koeman, Dinamo Zagreb mücadelesi öncesi konuştu. Hollandalı çalıştırıcı "Güçlü bir rakibe karşı oynayacağız. Kazanmamız gereken bir karşılaşma. Bir hedefimiz var ve buna yönelik oynayacağız" ifadelerini kullandı. Koeman, konuşmasının devamında ise sözleşmesine değindi: "Ben 3 Ağustos'ta göreve başladım. Yani 6-7 haftalık dönemi kaçırdım. Çok şey gördüm ama bunlarla ilgili basına konuşmak istemiyorum. İyi şeyler daha az var. Herkes geleceğini bilmek ister. Bu soruyu benden üsttekiler bilir."
ZORLUKLARI AŞMALIYIZ
Roman Neustadter şunları söyledi: "Güvene ve galibiyete ihtiyacımız var. Takımı bu zor duruma biz soktuk, buradan çıkartacak olan da bizleriz. Lig farklı bir kulvar, Avrupa Ligi farklı bir kulvar. Kazanmak için sahaya çıkacağız. İlk maçta kötü goller yemiştik."
- 29.11.2018
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Filede derbi heyecanı
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EMRE HADİ ASLANIM BU MACIDA ALALIM
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Fatih Öztürk duyurdu! Galatasaray...
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sek gs maçından önce sakatlanması manidar
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Fatih Öztürk duyurdu! Galatasaray...
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FUTBOL USA AKHISAR NEDEN ACIKLAMA YAPMIYOR, BEN ZANNETMIYORUM TERIM 32 YASINDA BIR KALECIYI GS'A ALSIN
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