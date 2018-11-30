Şaka gibi iddia – Fotomaç – 30 Kasım 2018
02 Mart 2019, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Haberleri Şaka gibi iddia

Şaka gibi iddia

Şaka gibi iddia

’un çok beğendiği Emenike’yi devre arasında alacağı öne sürüldü

Sarı-lacivertli takım ile ilgili ilginç bir iddia ortaya atıldı. ile ayrıldıktan sonra gittiği takımlarda başarılı olamayan Emenike'nin 'ye dönme hazırlıkları içerisinde bulunduğu ortaya çıktı. basınına konuşan futbolcuya yakın bir kaynak, 31 yaşındaki forvet bu iddiayı ortaya çıktı. İsmini açıklamalar kaynak, ", Emenike'yi beğeniyor. Yeniden Fener'e gidebilir" dedi. Kanarya'dan sonra 'a giden Emenike, ardından Las Palmas'a geçmiş ama sakatlanmıştı. Şu anda boşta oyun oyuncunun sakatlığı geçti.
  1. 30.11.2018
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Şaka gibi iddia haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN