Emre Bol: "Fenerbahçe iki yabancı teknik adamla görüşüyor"
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Emre Bol: "Fenerbahçe iki yabancı teknik adamla görüşüyor"

A Spor yorumcusu Emre Bol, UEFA Avrupa Ligi Özel programında, "Fenerbahçe uzun süredir iki yabancı teknik adamla görüşüyor" dedi.

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29 Kasım 2018, Perşembe
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