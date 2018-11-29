Emre Bol: "Fenerbahçe iki yabancı teknik adamla görüşüyor"
A Spor yorumcusu Emre Bol, UEFA Avrupa Ligi Özel programında, "Fenerbahçe uzun süredir iki yabancı teknik adamla görüşüyor" dedi.
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