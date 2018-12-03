Robinhodan flaş açıklamalar! Fenerbahçe... - Galeri - Fotomaç
03 Aralık 2018, Pazartesi
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Robinho'dan flaş açıklamalar! "Fenerbahçe..."

Sivasspor'un Brezilyalı yıldızı Robinho A Spor'a açıklamalarda bulundu.
3 Aralık 2018 Pazartesi, 18:50:50 Güncelleme: 18:57:20
Robinhodan flaş açıklamalar! Fenerbahçe...

Sivasspor'un yıldız futbolcusu Robinho, A Spor'a önemli açıklamalarda bulundu.

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Robinhodan flaş açıklamalar! Fenerbahçe...

Sivasspor'daki geleceği ve ligdeki şampiyonluk yarışıyla ilgili açıklamalarda bulunan yıldız futbolcu Sivas'ta uzun yıllar kalmak istediğini ve burada mutlu olduğunu söyledi.

Robinhodan flaş açıklamalar! Fenerbahçe...

Sivas'ta basit bir hayatı olduğunu söyleyen Robinho şöyle konuştu;

Robinhodan flaş açıklamalar! Fenerbahçe...

"Gelmeden önce Brezilyalı futbolcu arkadaşlarımla konuştum. Türkiye hakkında onlardan bilgi aldım. Burada mutluyum."

Robinhodan flaş açıklamalar! Fenerbahçe...

"Basit bir hayatım var. Evden antrenmana, antrenmandan eve. Umarım önümüzdeki dönemde ortak bir yol bulunur ve Sivas'ta uzun yıllar kalırım."

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