Robinhodan flaş açıklamalar! Fenerbahçe... - Galeri - Fotomaç
Spor dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?
BİZE ULAŞIN
Robinho'dan flaş açıklamalar! "Fenerbahçe..."
Sivasspor'un Brezilyalı yıldızı Robinho A Spor'a açıklamalarda bulundu.
3 Aralık 2018 Pazartesi, 18:50:50
Güncelleme: 18:57:20
Sivasspor'un yıldız futbolcusu Robinho, A Spor'a önemli açıklamalarda bulundu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Sivasspor'daki geleceği ve ligdeki şampiyonluk yarışıyla ilgili açıklamalarda bulunan yıldız futbolcu Sivas'ta uzun yıllar kalmak istediğini ve burada mutlu olduğunu söyledi.
Sivas'ta basit bir hayatı olduğunu söyleyen Robinho şöyle konuştu;
"Gelmeden önce Brezilyalı futbolcu arkadaşlarımla konuştum. Türkiye hakkında onlardan bilgi aldım. Burada mutluyum."
"Basit bir hayatım var. Evden antrenmana, antrenmandan eve. Umarım önümüzdeki dönemde ortak bir yol bulunur ve Sivas'ta uzun yıllar kalırım."