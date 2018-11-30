Hedefimize ulaştık
Hollandalı teknik adam, “Agresif bir görüntü ortaya koyduk. Gol atmakta ise hala zorlanıyoruz. Bir üst tura adımızı yazdırmak bizim için pozitif bir şey” diye konuştu
'UMURSAMIYORUM'
"kazanmak için gol atmak zorundayız" diyen Hollandalı teknik adam, maçta oyuncu değişikliği yapmamasıyla ilgili de, "Bir yorgunluk söz konusu değildi oyuncularımda. Bu takım 90 dakika boyunca sahada kalmayı hak etti" değerlendirmesini yaptı. Taraftarın teknik direktör Ersun Yanal'la ilgili yaptığı tezahüratların sorulması üzerine Koeman, "Futbolda birçok sefer olmuş şeyler bunlar. Ben bunu umursamıyorum" ifadelerini kullandı. Koeman, genç futbolcu Barış Alıcı'nın da performansından memnun kaldığını sözlerine ekledi.
HİÇ DEĞİŞİKLİK YOK
Sarı-lacıvertlilerin Hollandalı hocası Erwin Koeman, Dinamo Zagreb maçında tek bir oyuncu değişikliği bile yapmadı. Konuk ekip 3 oyuncu değiştirme hakkını da kullanırken, temsilcimiz ise mücadeleyi başladığı 11'le bitirdi. 90 dakika boyunca oyuncularını sık sık uyaran Hollandalı çalıştırıcı, taktik sistemini bozmak istemediği için değişikliğe gitmediğini ifade etti.
LİDERLİK MUTLU ETTİ
Dinamo Zagreb Teknik Direktörü Nenad Bjelica, F.Bahçe karşısında galibiyeti kaçırdıklarını söyledi. Üst turu garantileyerek maça çıktıklarını belirten Bjelica, "UEFA Avrupa Ligi'nde gruptan lider olarak çıktığımız için mutluyum. İkinci yarı daha iyiydik. Skordan çok memnunuz. Şimdi bir maçımız daha kaldı, onu da oynayıp maçlarımızı tamamlayacağız." ifadelerini kullandı.
- 30.11.2018
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Filede derbi heyecanı
Toplam 1
Yorum
EMRE HADİ ASLANIM BU MACIDA ALALIM
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Fatih Öztürk duyurdu! Galatasaray...
Toplam 4
Yorum
sek gs maçından önce sakatlanması manidar
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Fatih Öztürk duyurdu! Galatasaray...
Toplam 4
Yorum
FUTBOL USA AKHISAR NEDEN ACIKLAMA YAPMIYOR, BEN ZANNETMIYORUM TERIM 32 YASINDA BIR KALECIYI GS'A ALSIN
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