İlker Yağcıoğlu, 2-2 biten Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı sonrası değerlendirmelerde bulundu. Yağcıoğlu, "Fenerbahçe'de Comolli ile birlikte hocanın değişmesi şart. Başkan, Ersun Yanal Hoca'yı çok reddettiği için çağırırsa taraftar aldırmış olacak. Kulübü taraftar yönetiyormuş gibi olacak. O yüzden geri dönemiyor. Taraftarı şu an başka hiçbir şey kesmez." diye konuştu.