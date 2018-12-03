İlker Yağcıoğlu: Taraftarı Ersun Yanal'dan başkası kesmez
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İlker Yağcıoğlu: Taraftarı Ersun Yanal'dan başkası kesmez

İlker Yağcıoğlu, 2-2 biten Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı sonrası değerlendirmelerde bulundu. Yağcıoğlu, "Fenerbahçe'de Comolli ile birlikte hocanın değişmesi şart. Başkan, Ersun Yanal Hoca'yı çok reddettiği için çağırırsa taraftar aldırmış olacak. Kulübü taraftar yönetiyormuş gibi olacak. O yüzden geri dönemiyor. Taraftarı şu an başka hiçbir şey kesmez." diye konuştu.

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03 Aralık 2018, Pazartesi
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