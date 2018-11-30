Fenerbahçe'den 6'da 6!
02 Mart 2019, Cumartesi
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'den 6'da 6! I Fenerbahçe 0-0 I MAÇ SONUCU

Fenerbahçe'den 6'da 6! I Fenerbahçe 0-0 Dinamo Zagreb I MAÇ SONUCU

’de ’i konuk eden baştan sona üstün oynadığı maçta rakibiyle golsüz berabere kalarak 8 puana ulaştı. Gruptaki Anderlecht - Spartak Trnava mücadelesinin 0-0 bitmesiyle Fenerbahçe 6. ve son maçlar öncesi ikinci tura adını yazdırdı.

D Grubu'nda , 5. maçında 'de konuk ettiği lider ile golsüz berabere kaldı. Grubun diğer karşılaşmasında Anderlecht ile Trnava 0-0 berabere kalınca sarı-lacivertliler ikinci olarak tur atlamayı garantiledi. Kanarya, UEFA Avrupa Ligi'nde yer aldığı 6. grup mücadelesinde de bir üst tura çıkmayı başararak önemli bir başarıya imza attı. Oyunun hakimi olan Kanarya net pozisyona girmekte zorlanırken, bulduklarını ise cömertçe harcadı.



FIRSATLARI KULLANAMADI
Frey, Skrtel, Barış Alıcı ve Benzia yakaladıkları fırsatları kullanamayınca, beraberliğe razı oldu. İlk 4 maçını kazanan ve gruptan çıkmayı garantileyen Dinamo ise maçı kendi yarı alanında kabul edip, kontralarla gol aradı. Bir golü faul gerekçesiyle sayılmayan konuk ekip, 85'te Stojanovic ile direğe takılınca o da amacına ulaşamadı. Sarı-lacivertliler 13 Aralık'ta Spartak Trnava deplasmanına formalite olarak gidecek. Dinamo Zagreb ise Anderlecht'le oynayacak.

HİÇ 'FİRE' VERMEDİ
Fenerbahçe, "Kupa 2" olarak adlandırılan UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde 6 grup aşamasından da üst tura yükselmeyi başardı. Sarı-lacivertliler, 2006-07'de UEFA Kupası adı altında oynanan organizasyonda 3. olarak bir üst tura çıkarken, 2009-10, 2012-13, 2016-17'yi lider, 2015-16 ve bu sezonu 2. bitirerek bir sonraki turda mücadele etme hakkı kazandı.
  1. 30.11.2018
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