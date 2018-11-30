Fenerbahçe'den 6'da 6! I Fenerbahçe 0-0 Dinamo Zagreb I MAÇ SONUCU
Kadıköy’de Dinamo Zagreb’i konuk eden Fenerbahçe baştan sona üstün oynadığı maçta rakibiyle golsüz berabere kalarak 8 puana ulaştı. Gruptaki Anderlecht - Spartak Trnava mücadelesinin 0-0 bitmesiyle Fenerbahçe 6. ve son maçlar öncesi ikinci tura adını yazdırdı.
FIRSATLARI KULLANAMADI
Frey, Skrtel, Barış Alıcı ve Benzia yakaladıkları fırsatları kullanamayınca, beraberliğe razı oldu. İlk 4 maçını kazanan ve gruptan çıkmayı garantileyen Dinamo ise maçı kendi yarı alanında kabul edip, kontralarla gol aradı. Bir golü faul gerekçesiyle sayılmayan konuk ekip, 85'te Stojanovic ile direğe takılınca o da amacına ulaşamadı. Sarı-lacivertliler 13 Aralık'ta Spartak Trnava deplasmanına formalite olarak gidecek. Dinamo Zagreb ise Anderlecht'le oynayacak.
HİÇ 'FİRE' VERMEDİ
Fenerbahçe, "Kupa 2" olarak adlandırılan UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde 6 grup aşamasından da üst tura yükselmeyi başardı. Sarı-lacivertliler, 2006-07'de UEFA Kupası adı altında oynanan organizasyonda 3. olarak bir üst tura çıkarken, 2009-10, 2012-13, 2016-17'yi lider, 2015-16 ve bu sezonu 2. bitirerek bir sonraki turda mücadele etme hakkı kazandı.
- 30.11.2018
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Filede derbi heyecanı
Toplam 1
Yorum
EMRE HADİ ASLANIM BU MACIDA ALALIM
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Fatih Öztürk duyurdu! Galatasaray...
Toplam 4
Yorum
sek gs maçından önce sakatlanması manidar
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Fatih Öztürk duyurdu! Galatasaray...
Toplam 4
Yorum
FUTBOL USA AKHISAR NEDEN ACIKLAMA YAPMIYOR, BEN ZANNETMIYORUM TERIM 32 YASINDA BIR KALECIYI GS'A ALSIN
Fenerbahçe'den 6'da 6! I Fenerbahçe 0-0 Dinamo Zagreb I MAÇ SONUCU haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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