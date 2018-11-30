Derdin ne?
Zagreb maçında formsuzluğu nedeniyle yedek bırakılan 30 yaşındaki Cezayirli forvet, Kasımpaşa maçı öncesi görüşme odasına çekilecek
GÜİZA'YI ARATIYOR
Teknik heyet, Kasımpaşa maçı öncesinde Slimani ile özel bir görüşme yapacak. Oyuncunun saha içinde yardımlaşmaya daha çok önem vermesi ve son vuruşlardaki konsantrasyonunu artırması istenecek. Düzelme görülmezse Kasımpaşa maçında yine tek forvet Frey ile yola devam edilecek. 30 yaşındaki forvet, son 24 yılda Fenerbahçe'nin ileri ucunda oynayan 30 futbolcunun en kötüsü. Slimani; Güiza, Emenike, Bienvenue, Janssen, Oulare'nin performasını iptal etti.
- 30.11.2018
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Filede derbi heyecanı
Toplam 1
Yorum
EMRE HADİ ASLANIM BU MACIDA ALALIM
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Fatih Öztürk duyurdu! Galatasaray...
Toplam 4
Yorum
sek gs maçından önce sakatlanması manidar
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Fatih Öztürk duyurdu! Galatasaray...
Toplam 4
Yorum
FUTBOL USA AKHISAR NEDEN ACIKLAMA YAPMIYOR, BEN ZANNETMIYORUM TERIM 32 YASINDA BIR KALECIYI GS'A ALSIN
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