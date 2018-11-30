Derdin ne? – Fotomaç – 30 Kasım 2018
02 Mart 2019, Cumartesi
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Derdin ne?

Derdin ne?

Zagreb maçında formsuzluğu nedeniyle yedek bırakılan 30 yaşındaki forvet, maçı öncesi görüşme odasına çekilecek

Sezon başında Leicester City'den büyük umutlarla alınan Slimani, için tam bir fiyasko oldu. 1.5 milyon euro'ya kiralanan ve yıllık 4.5 milyon euro ücret alan Slimani dün yedekti. Teknik direktör Koeman, 'de sadece 1 golü bulunan forveti, 2-1 kaybedilen derbisinde dibe vuran performansı sonrasında kulübeye çekti. Slimani'nin istatistiklerinin çok kötü olduğu ve özellikle takım savunmasına zarar verdiği bildirildi.

GÜİZA'YI ARATIYOR
Teknik heyet, maçı öncesinde Slimani ile özel bir görüşme yapacak. Oyuncunun saha içinde yardımlaşmaya daha çok önem vermesi ve son vuruşlardaki konsantrasyonunu artırması istenecek. Düzelme görülmezse Kasımpaşa maçında yine tek forvet Frey ile yola devam edilecek. 30 yaşındaki forvet, son 24 yılda Fenerbahçe'nin ileri ucunda oynayan 30 futbolcunun en kötüsü. Slimani; Güiza, Emenike, Bienvenue, Janssen, Oulare'nin performasını iptal etti.
  1. 30.11.2018
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