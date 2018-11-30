Erwin Koemandan flaş Ersun Yanal yorumu!

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Fenerbahçe Teknik Direktörü Erwin Koeman, "Bir sonraki tura adımızı yazdırmayı başardık. Hedefimiz de zaten buydu. Bunu başarmış olduk. İyi maç çıkardık. İkinci yarı agresiftik. Birkaç pozisyona girdik. Gol atmakta zorlandığımızı görüyorum. Maçın genel resmine bakınca memnunum" diye konuştu. Pozisyon üretmekte zorlandıklarını belirten Koeman, "Gol için biraz şansa da ihtiyacınız var. Bu durum için çok çalışıyoruz. Umarım şans da bizim yanımızda olur. Futbolda maç kazanmak için gol atmanız gerekiyor. Pozisyon üretiyoruz. Üretmiyor olsak işimiz daha zor olur" diye konuştu.







