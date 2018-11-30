Cocu için Barça iddiası – Fotomaç – 30 Kasım 2018
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Cocu için Barça iddiası

Cocu için Barça iddiası
İspanyol Sport gazetesi, PSV- maçını tribünden izleyen Phillip Cocu'nun Barcelona'nın başına geçebileceğini iddia etti. 'deki görevine son verilen Hollandalı teknik adam, Barcelona ile ilgili soruya, "Gelecekte ne olacağını asla bilemezsiniz" diyerek açık kapı bıraktı.
  1. 30.11.2018
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