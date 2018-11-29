Fenerbahçede eski yıldız geri dönüyor!

Fenerbahçe'nin eski yıldızının sarı-lacivertlilere geri döneceği iddia edildi. Oyuncuya yakın kaynaklar bu iddiayı doğruladı.
29 Kasım 2018 Perşembe, 21:11:44
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Ocak ayından iberi sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Emmanuel Emenike'nin Fenerbahçe'ye geri dönebileceği iddia edildi.
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Fenerbahçe ile ayrıldıktan sonra futbol hayata açmaza giren ve gittiği takımlarda başarılı bir performans ortaya koyamayan Nijeryalı forvetin Türkiye'ye dönme hazırlıkları içerisinde bulunduğu ortaya çıktı.
Şu an kulüpsüz olan futbolcuyla ilgili olarak Nijerya basınına konuşan futbolcuya yakın bir kaynak, 31 yaşındaki ismin Türkiye'ye dönüş hazırlıkları içerisinde olduğunu duyurdu.
İsmi açıklanmayan Emenike'ye yakın ismin sözlerine şu şekilde yer verildi:
"ALİ KOÇ EMENIKE'Yİ BEĞENİYOR"
"Emenike Avrupa'ya geri dönüyor. Katar takımları kendisiyle ilgilenmesine karşın Türkiye sıradaki durağı olabilir. Çünkü Emenike Türkiye'de olmayı hala istiyor. Fenerbahçe'ye transfer ihtimalini de görmezden gelemeyiz çünkü Ali Koç onu beğeniyor. Zaten kendisi Emenike'nin Fenerbahçe'de daha uzun süre kalmasının sebebiydi. O, oyuncunun babası gibi. Daha önce Emenike ile taraftarlar arasında yaşananları unutun, taraftarlar sakatlıktan kurtulduğunda kendisinin geri dönmesi gerektiğine dair sosyal medyada yazmaya başladılar bile"