Fenerbahçede eski yıldız geri dönüyor!

"ALİ KOÇ EMENIKE'Yİ BEĞENİYOR"

"Emenike Avrupa'ya geri dönüyor. Katar takımları kendisiyle ilgilenmesine karşın Türkiye sıradaki durağı olabilir. Çünkü Emenike Türkiye'de olmayı hala istiyor. Fenerbahçe'ye transfer ihtimalini de görmezden gelemeyiz çünkü Ali Koç onu beğeniyor. Zaten kendisi Emenike'nin Fenerbahçe'de daha uzun süre kalmasının sebebiydi. O, oyuncunun babası gibi. Daha önce Emenike ile taraftarlar arasında yaşananları unutun, taraftarlar sakatlıktan kurtulduğunda kendisinin geri dönmesi gerektiğine dair sosyal medyada yazmaya başladılar bile"