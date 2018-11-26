Fenerbahçeli doktorlar Salihli’de öğrencileri sevindirdi
Fenerbahçe’ye gönül vermiş doktorların bir araya gelmesiyle kurulan Fenerbahçeli Doktorlar, Manisa’nın Salihli ilçesindeki Hacıbektaşlı Eğitim Kurumu’nda eğitim gören öğrencilere kaban, mont ve ayakkabı yardımında bulunarak sevindirdi.
Kaban, mont ve ayakkabılar öğrencilere dağıtılmak Salihli Fenerbahçeliler Derneği ve Salihlili Fenerbahçeli Doktorlar tarafından Göksel Güntaş'a teslim edildi.
Fenerbahçeli Doktorlar oluşumunun Fenerbahçe'ye gönül vermiş doktorların bir araya gelmesiyle kurulduğunu vurgu yapan Salihli Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Özcan Sezgin, oluşumun tüm Türkiye genelindeki ilköğretim okullarındaki ihtiyaç sahibi öğrencilere yardımda bulunduğunu söyledi. Sezgin, Fenerbahçeli doktorların bu kez de Salihli'deki Hacıbektaşlı Eğitim Kurumu'ndaki öğrencileri sevindirdiğini söyledi. Sezgin amaçlarının bir nebzede olsa Fenerbahçe sevgisini aşılamanın yanı sıra en büyük dileklerinin minik öğrencilerin gözlerindeki mutluluğu görebilmek olduğunu belirtti.
Sezgin, ayrıca öğrencilerin sportif anlamda başarılı olabilmeleri adına okula Fenerium toplarını okula hediye ettiklerini sözlerine ekledi.
- 26.11.2018 11:13
- Güncelleme: 26.11.2018 11:17
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Slimani döküldü
Toplam 4
Yorum
FB comolliye ne gerek var ki kasımpaşanın ve ankaragücü scoutlarından ekip kurun yada transfer yapmadan önce onlara bir danışın
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Slimani döküldü
Toplam 4
Yorum
fblik comolli her menejerin getirebileceği kendi takımlarında oynayamayan bu ayew ve slimaniyi getirmesi akıllara zarar.
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Slimani döküldü
Toplam 4
Yorum
canfb Guiza'yı geçti adam. Bu sene yapılan transferlerden iş yapan bir tek jailson. Bir sporcunun yapmaması gereken hareketten ilk devreyi kapadı
Fenerbahçeli doktorlar Salihli’de öğrencileri sevindirdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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