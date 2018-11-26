Fenerbahçeli doktorlar Salihli’de öğrencileri sevindirdi
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    26 Kasım 2018, Pazartesi
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    Fenerbahçeli doktorlar Salihli’de öğrencileri sevindirdi

    Fenerbahçeli doktorlar Salihli’de öğrencileri sevindirdi

    ’ye gönül vermiş doktorların bir araya gelmesiyle kurulan Fenerbahçeli Doktorlar, ’nın Salihli ilçesindeki ’nda eğitim gören öğrencilere kaban, mont ve ayakkabı yardımında bulunarak sevindirdi.

    Kaban, mont ve ayakkabılar öğrencilere dağıtılmak Salihli Fenerbahçeliler Derneği ve Salihlili Fenerbahçeli Doktorlar tarafından Göksel Güntaş'a teslim edildi.

    Fenerbahçeli Doktorlar oluşumunun 'ye gönül vermiş doktorların bir araya gelmesiyle kurulduğunu vurgu yapan Salihli Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Özcan Sezgin, oluşumun tüm genelindeki ilköğretim okullarındaki ihtiyaç sahibi öğrencilere yardımda bulunduğunu söyledi. Sezgin, Fenerbahçeli doktorların bu kez de Salihli'deki 'ndaki öğrencileri sevindirdiğini söyledi. Sezgin amaçlarının bir nebzede olsa Fenerbahçe sevgisini aşılamanın yanı sıra en büyük dileklerinin minik öğrencilerin gözlerindeki mutluluğu görebilmek olduğunu belirtti.
    Sezgin, ayrıca öğrencilerin sportif anlamda başarılı olabilmeleri adına okula Fenerium toplarını okula hediye ettiklerini sözlerine ekledi.

    1. 26.11.2018 11:13
    2. Güncelleme: 26.11.2018 11:17
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