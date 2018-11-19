Ozan Tufan artık ‘bensiz’
Kanarya'da kadro dışı kalan oyunculardan olan Ozan Tufan'ın, caps'lere konu olan yüzündeki beni bir operasyonla alındı.
Kanarya'da kadro dışı kalan oyunculardan olan Ozan Tufan'ın, caps'lere konu olan yüzündeki beni bir operasyonla alındı. Çalışmalarını U-21 takımıyla sürdüren Ozan Tufan geçtiğimiz günlerde de vücuduna "Ya sabır" dövmesi yaptırmıştı. Aynı dövmeden ünlü şarkıcı Justin Bieber'da da var.
- 19.11.2018
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Rumen hakemden İsveçli futbolcuya 2 penaltı sözü
Toplam 2
Yorum
.... iddia olsa ne olacak açıkça penaltıydı bizim kaçırdığımız golleride hakem kaleye geçip kurtarmadıya
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33 bin bilet satıldı bile
Toplam 1
Yorum
seyirci 33 bin değil 133 bin seyirci de gelse bu mefta artık dirilmez.Yazık bu taraftara. BU maç çöküşü kurtaramaz.
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Rumen hakemden İsveçli futbolcuya 2 penaltı sözü
Toplam 2
Yorum
yeter lucscu istifa ltfen bu ülkeye en büyük basarıyı getiren SENOL GÜNES acilen milli takımımızn basına getirlmelirdir baskası toparlayamaz
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