Ozan Tufan artık ‘bensiz’ – Fotomaç – 19 Kasım 2018
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HEPSİ
    19 Kasım 2018, Pazartesi
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    artık ‘bensiz’

    Ozan Tufan artık ‘bensiz’

    Kanarya'da kalan oyunculardan olan 'ın, caps'lere konu olan yüzündeki beni bir operasyonla alındı.

    Kanarya'da kalan oyunculardan olan 'ın, caps'lere konu olan yüzündeki beni bir operasyonla alındı. Çalışmalarını U-21 takımıyla sürdüren Ozan Tufan geçtiğimiz günlerde de vücuduna "Ya sabır" dövmesi yaptırmıştı. Aynı dövmeden ünlü şarkıcı 'da da var.

    1. 19.11.2018
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