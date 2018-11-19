Ozan Tufan artık ‘bensiz’

Kanarya'da kadro dışı kalan oyunculardan olan Ozan Tufan'ın, caps'lere konu olan yüzündeki beni bir operasyonla alındı. Çalışmalarını U-21 takımıyla sürdüren Ozan Tufan geçtiğimiz günlerde de vücuduna "Ya sabır" dövmesi yaptırmıştı. Aynı dövmeden ünlü şarkıcı Justin Bieber'da da var.



