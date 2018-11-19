Sarı-lacivertlilerde kadro dışı bırakılan isimlerden olan Nabil Dirar'ı isteyen kulüpler 5'e çıktı. Belçika ekipleri Anderlecht, Standard Liege, Genk, Gent ve Antwerp, Faslı oyuncuyu kadrosunda görmek istiyor. Nabil Dirar'ın sarı-lacivertli kulüple olan sözleşmesi 2020 yılında sona eriyor.