Nabil Dirar için kuyruk
Sarı-lacivertlilerde kadro dışı bırakılan isimlerden olan Nabil Dirar'ı isteyen kulüpler 5'e çıktı.
Sarı-lacivertlilerde kadro dışı bırakılan isimlerden olan Nabil Dirar'ı isteyen kulüpler 5'e çıktı. Belçika ekipleri Anderlecht, Standard Liege, Genk, Gent ve Antwerp, Faslı oyuncuyu kadrosunda görmek istiyor. Nabil Dirar'ın sarı-lacivertli kulüple olan sözleşmesi 2020 yılında sona eriyor.
- 19.11.2018
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Rumen hakemden İsveçli futbolcuya 2 penaltı sözü
Toplam 2
Yorum
.... iddia olsa ne olacak açıkça penaltıydı bizim kaçırdığımız golleride hakem kaleye geçip kurtarmadıya
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33 bin bilet satıldı bile
Toplam 1
Yorum
seyirci 33 bin değil 133 bin seyirci de gelse bu mefta artık dirilmez.Yazık bu taraftara. BU maç çöküşü kurtaramaz.
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Rumen hakemden İsveçli futbolcuya 2 penaltı sözü
Toplam 2
Yorum
yeter lucscu istifa ltfen bu ülkeye en büyük basarıyı getiren SENOL GÜNES acilen milli takımımızn basına getirlmelirdir baskası toparlayamaz
Nabil Dirar için kuyruk haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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