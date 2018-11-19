Nabil Dirar için kuyruk – Fotomaç – 19 Kasım 2018
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    19 Kasım 2018, Pazartesi
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    için kuyruk

    <a href="/index/nabil-dirar?id=29f207f2-1ba4-4c09-ad79-7567de07f22b" class="" rel="tag">Nabil Dirar</a> için kuyruk

    Sarı-lacivertlilerde bırakılan isimlerden olan 'ı isteyen kulüpler 5'e çıktı.

    Sarı-lacivertlilerde bırakılan isimlerden olan 'ı isteyen kulüpler 5'e çıktı. ekipleri Anderlecht, Standard Liege, Genk, Gent ve Antwerp, Faslı oyuncuyu kadrosunda görmek istiyor. 'ın sarı-lacivertli kulüple olan sözleşmesi 2020 yılında sona eriyor.

    1. 19.11.2018
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