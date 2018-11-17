Kriterler belirlendi üst sınır 27

ÖTE yandan yönetim devre arasında yapılacak takviyeler için bazı kriterler de belirledi. Takımın yaş ortalamasını düşürmek isteyen sarı- lacivertliler, çok kaliteli bir futbolcu olmadığı sürece 30 yaş ve üstü isimlerle görüşmeme kararı alırken, hatta en üst yaş sınırını 27 olarak belirledi. Yönetim ayrıca Moreno, Salvio ve Zohore dışında kiralık oyuncu almayı da fazla düşünmüyor. Listeye girecek sürpriz isimler arasında serbest kalmış oyuncular yer alırsa imza parası ödenmeden bonuslarla trasfer bitirilmeye çalışılacak. Yukarıdaki isimler dışında belirlenecek alternatifler için de en fazla 2.5 milyon euro'luk bir bonservis bedeli ödenecek.