Ezeli rekabet filede sürecek
VESTEL Venus Sultanlar Ligi 5. haftasında bugün F.Bahçe ile G.Saray karşılaşacak. Burhan Felek Salonu'nda 14.00'te başlayacak maç TRT Spor'dan yayımlanacak. Ligde F.Bahçe 2'şer galibiyet ve mağlubiyetle 3. sırada yer alırken, tek galibiyet alan ise G.Saray, 7'nci.
- 17.11.2018
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