Ezeli rekabet filede sürecek – Fotomaç – 17 Kasım 2018
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    17 Kasım 2018, Cumartesi
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    Ezeli rekabet filede sürecek

    Ezeli rekabet filede sürecek
    VESTEL Venus Sultanlar Ligi 5. haftasında bugün F.Bahçe ile G.Saray karşılaşacak. Burhan Felek Salonu'nda 14.00'te başlayacak maç Spor'dan yayımlanacak. Ligde F.Bahçe 2'şer galibiyet ve mağlubiyetle 3. sırada yer alırken, tek galibiyet alan ise G.Saray, 7'nci.
    1. 17.11.2018
    Etiketler:
    TRT
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