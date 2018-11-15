Özel misafirler ziyaret etti – Fotomaç – 15 Kasım 2018
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    15 Kasım 2018, Perşembe
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    Özel misafirler ziyaret etti

    Özel misafirler ziyaret etti

    dün çok özel konuklarını ağırladı. Otizmli ve down sendromlu öğrenciler, Ülker Stadı'nı ziyaret etti.

    dün çok özel konuklarını ağırladı. Otizmli ve down sendromlu öğrenciler, Ülker Stadı'nı ziyaret etti. Misafirler, saha içini, soyunma odalarını görme imkanı buldu ve müzeyi gezdiler. Öğrenciler son olarak stattaki Düşyeri Çocuk Deneyim Kulübü'nde yemek yedi ve eğlenceli vakit geçirdi.

    1. 15.11.2018
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