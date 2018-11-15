Özel misafirler ziyaret etti

Fenerbahçe dün çok özel konuklarını ağırladı. Otizmli ve down sendromlu öğrenciler, Ülker Stadı'nı ziyaret etti. Misafirler, saha içini, soyunma odalarını görme imkanı buldu ve müzeyi gezdiler. Öğrenciler son olarak stattaki Düşyeri Çocuk Deneyim Kulübü'nde yemek yedi ve eğlenceli vakit geçirdi.