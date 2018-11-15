Özel misafirler ziyaret etti
Fenerbahçe dün çok özel konuklarını ağırladı. Otizmli ve down sendromlu öğrenciler, Ülker Stadı'nı ziyaret etti.
Fenerbahçe dün çok özel konuklarını ağırladı. Otizmli ve down sendromlu öğrenciler, Ülker Stadı'nı ziyaret etti. Misafirler, saha içini, soyunma odalarını görme imkanı buldu ve müzeyi gezdiler. Öğrenciler son olarak stattaki Düşyeri Çocuk Deneyim Kulübü'nde yemek yedi ve eğlenceli vakit geçirdi.
- 15.11.2018
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Asla ihanet etmem
Toplam 5
Yorum
omerd asık surat neydi malatya maçında, her maç gol yiyoruz.
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Mustafa Cengiz'den Fenerbahçe ve CAS cevabı
Toplam 4
Yorum
Ruhi Bjkliyim keşke Cengiz bizim başkan olsaydı. Şenol oyuncu parasını verin diyor yönetim borçlan oyuncu ala ala kulübün Çan’ını okudu
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Beşiktaş'ta yıldız isim kadro dışı bırakıldı!
Toplam 2
Yorum
Süreyya Oyuncu her türlü davranışı yapıyor para verme cezası cesareti gösterilmiyorsa olay çok vahim acile gereği ve soruşturulması
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