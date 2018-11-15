Hulk değil Eljif!

Takımın genç orta sahası Eljif Elmas, gösterdiği performansla taraftarların beğenisini kazanıyor... Geçtiğimiz sezon sarı-lacivertli takıma transfer olan Makedonyalı futbolcu, Aykut Kocaman döneminde fazla forma şansı bulamamıştı. Bu sezon kendisine verilen fırsatı iyi değerlendiren Eljif Elmas'ın büyük değişimi dikkatlerden kaçmadı. Geldiği günden bugüne fiziksel olarak büyük değişim yaşayan genç futbolcunun çalışmasından bir fotoğrafı sosyal medyada paylaşan Fenerbahçeli taraftarlar, yetenekli futbolcuya mesaj atarak destek verdi.