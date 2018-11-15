Hulk değil Eljif! – Fotomaç – 15 Kasım 2018
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    15 Kasım 2018, Perşembe
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    Hulk değil Eljif!

    Hulk değil Eljif!

    Takımın genç orta sahası , gösterdiği performansla taraftarların beğenisini kazanıyor...

    Takımın genç orta sahası , gösterdiği performansla taraftarların beğenisini kazanıyor... Geçtiğimiz sezon sarı-lacivertli takıma transfer olan Makedonyalı futbolcu, döneminde fazla forma şansı bulamamıştı. Bu sezon kendisine verilen fırsatı iyi değerlendiren 'ın büyük değişimi dikkatlerden kaçmadı. Geldiği günden bugüne fiziksel olarak büyük değişim yaşayan genç futbolcunun çalışmasından bir fotoğrafı sosyal medyada paylaşan Fenerbahçeli taraftarlar, yetenekli futbolcuya mesaj atarak destek verdi.

    1. 15.11.2018
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