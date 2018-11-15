Hulk değil Eljif!
Takımın genç orta sahası Eljif Elmas, gösterdiği performansla taraftarların beğenisini kazanıyor...
Takımın genç orta sahası Eljif Elmas, gösterdiği performansla taraftarların beğenisini kazanıyor... Geçtiğimiz sezon sarı-lacivertli takıma transfer olan Makedonyalı futbolcu, Aykut Kocaman döneminde fazla forma şansı bulamamıştı. Bu sezon kendisine verilen fırsatı iyi değerlendiren Eljif Elmas'ın büyük değişimi dikkatlerden kaçmadı. Geldiği günden bugüne fiziksel olarak büyük değişim yaşayan genç futbolcunun çalışmasından bir fotoğrafı sosyal medyada paylaşan Fenerbahçeli taraftarlar, yetenekli futbolcuya mesaj atarak destek verdi.
- 15.11.2018
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Asla ihanet etmem
Toplam 5
Yorum
omerd asık surat neydi malatya maçında, her maç gol yiyoruz.
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Mustafa Cengiz'den Fenerbahçe ve CAS cevabı
Toplam 4
Yorum
Ruhi Bjkliyim keşke Cengiz bizim başkan olsaydı. Şenol oyuncu parasını verin diyor yönetim borçlan oyuncu ala ala kulübün Çan’ını okudu
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Beşiktaş'ta yıldız isim kadro dışı bırakıldı!
Toplam 2
Yorum
Süreyya Oyuncu her türlü davranışı yapıyor para verme cezası cesareti gösterilmiyorsa olay çok vahim acile gereği ve soruşturulması
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