Bilal Erdoğan: "Çoluk çocuk Fenerbahçeliyiz" – Fotomaç – 14 Kasım 2018
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    14 Kasım 2018, Çarşamba
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    Bilal Erdoğan: "Çoluk çocuk Fenerbahçeliyiz"

    Bilal Erdoğan: "Çoluk çocuk Fenerbahçeliyiz"

    Erdoğan “ çocuklarımla izleyince keyif alıyorum” dedi ve ekledi: “Çocuklarım futbolu sever. Onlar da benim gibi Fenerbahçeli ve çocuklarımı Fenerbahçeli olarak büyütmek istiyorum”

    'ın oğlu ve Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Best FM'de Adem Metan'ın programına konuk oldu. taraftarı olduğunu bir kez daha yineleyen Bilal Erdoğan, ailece sarı-lacivert renklere gönül verdiklerini belirtip "Ben çocuklarımla izleyince keyif alıyorum. Çocuklarım futbolu sever. Onlar da benim gibi Fenerbahçeli. Çocuklarımın Fenerbahçe taraftarı olmasını istiyorum ve Fenerbahçeli olarak büyütmek istiyorum. Neden böyle istiyorum çünkü evde çocuklarımla aynı renkleri severek desteklemek isterim" diye konuştu.

    FUTBOL KÜLTÜRÜM İYİDİR
    Fanatik bir taraftar olmadığını, uzun süredir bir Fenerbahçe maçına gitmediğini de bildiren Bilal Erdoğan, "Fenerbahçe'nin maçını tribünde izleyeli 3-4 yıl olmuştur. Futbol seyircisiyim ve futbol kültürüm iyidir. Fanatik değilim. İnsanların kendilerini kaptırdığında nerelere gittiğini görebiliyoruz" ifadelerini kullandı. Hobileriyle ilgili de konuşan Erdoğan, "Aracımı kendim kullanmayı tercih ederim. Otomobil düşkünlüğüm kısmen var. Go-Kart binmeyi çok severim. En son 'da oğlum ile bir Go-Kart yarışı yapmıştık çok eğlenmiştik. Çocuk sahibi olduktan sonra hız yapmamaya dikkat ediyorsun" şeklinde konuştu.

    İTALYANCA ŞARKI SÖYLEDİ
    Öte yandan programda bir sürprize imza atılarak Bilal Erdoğan'ın söylediği bir şarkı dinletildi. Erdoğan, İtalyan pop müzisyen Luciano Ligabue'ye ait "Tu Sei Lei (Sen O'sun- Sen O Kadınsın)" şarkısını seslendirdi. Bilal Erdoğan'ın söylediği şarkı sosyal medyada da gündem oldu.

    1. 14.11.2018
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