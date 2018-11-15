Ali Koç acı gerçeği açıkladı!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'nin düzenlediği kongrede çarpıcı açıklamalar yaptı. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın da yer aldığı panelde konuşan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kulübün içinde bulunduğu durumla ilgili net ifadeler kullandı. Kulüplerin içinde olduğu durumdan bahsederek sözlerine başlayan Koç, "Her yıl zarar ediyoruz ve daha fazla borç alıyoruz. Günü kurtarmak için şampiyon olmak istiyoruz. Şampiyon olmadığımızda zararlar artıyor" dedi. Türk futbolunda yapının baştan aşağı değişmesi gerektiğinin de altını çizen Ali Koç, sözlerine şöyle devam etti:



YÖNTEMLER DEĞİŞMELİ

"Bu durumdan kolay kolay çıkmamız mümkün değil. Kısa vadede sermaye koyabilirsin, tahvil çıkarabilirsin, yüksek borçları uzun vadeye yayabilirsin. Ancak kolay kolay sermaye koymak mümkün değil. Biz marttan sonra önümüzü göremiyoruz. Marttan sonra önümüzü görmek için yine borçlanmamız lazım. Yöntemleri de değiştirmeliyiz. 5 yıl Avrupa'ya gitmememiz gerekir. UEFA'nın Finansal Fair Play kurallarından daha ağırlarını ülkemizde uygulamalıyız. Bu durum sorumsuzca yöneticilerin yüzünden. Federasyon, kulüp yöneticileri, SPK hoşgörülü davranmış."



GÜNÜ KURTARMIŞLAR!

"Günü kurtarma adına çaba gösterilmiş. Buradan çıkmamız çok radikal eylemlerle olur. Devlet, finans kurumları işin içinde olmalı. Büyük kulüplerin hepsinde futbolcuların hepsi euro, dolar alıyor. Aldığımız yabancı oyuncular yaşlı. Başka yerde 1 alabilecekken burada 2-3 alıyor. Son durak mukaveleler oluyor. En yaşlı liglerden birindeyiz. Yeni statlarımız olmasına rağmen alt yapıya en az yatırım yapan ülkeyiz. Alırken de, satarken de kaybediyoruz. Radikal bir değişim gerekiyor. Bazı sözleşmeler çok ağır. Sözleşmeyi son dakika yaparsan o zaman karşı tarafın dikte ettiği kurallara uyman gerekiyor."



'YAŞLI YABANCI GETİRİLMEMELİ'

Sarı-lacivertlilerin patronu Ali Koç, çözüm önerilerine şunları da ekledi: "Avrupa'ya gitmemek çözüm değil belki ama bu arenada kalıcı olabilmek için bizim finansal modelimizin değişmesi gerekiyor. Altyapıdan oyuncu çıkaran kulüplere yayın gelirlerinden daha fazla ödeme yapılmalı. Devlet, kulüpleri alt yapıya yatırım yapmaya zorlamalı. Bir yabancı futbolcuya yapılacak harcama kısıtlanmalı. Belli bir yaştan sonra yabancı oyuncu getirilmemeli. Fikret Başkan (Orman) ve ben bu işin içinden kalkamazsak ve bıraksak, bir sorumluluğumuz yok. Bunun da düzelmesi gerekir."



'HATASI OLAN ÇOK KONUŞUR'

Panelde Galatasaray derbisi ve sonrasında yaşananlarla ilgili soruyu yanıtlayan F.Bahçe Başkanı Ali Koç, şu yanıtı verdi: "Hatası olan çok konuşur. Çok konuşan da çok hata yapar. Üzüntüyle izliyorum. Aynı düzeyde cevap verseydik eski düzene hizmet etmiş olurduk."



MAÇA ÇIKANA PARA OLMAZ!

Ali Koç, futbolcularla yapılan sözleşmelerde de yeniliklere imza atmaya başladıklarını söyledi. Sözleşmelerde futbolcunun oynaması halinde '10 ya da 15 bin dolar alır' maddesi bulunmasına tepki gösteren Koç, "Futbolcu zaten oynamak zorunda. Maçın 3'te 2'sini oynayacak ve takım kazanacak. Bundan sonra sözleşmeleri böyle yapacağız" dedi.



'TÜRK FUTBOLU KÜÇÜLMELİ'

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman da, F.Bahçe Başkanı Ali Koç ile birlikte katıldığı panelde önemli sözler sarfetti. Konuşmasına göreve geldiği 2012'den başlayan Orman, "Başkan olduğumda kulübün cirosu 78 milyon dolar'dı. 330 milyon dolar da borcu vardı. Onu yönetmek ve aynı zamanda sportif başarılar yakalamak kolay olmuyor. Türk futbolu; bütçeleri aşağıya çekip küçülerek ve gelirini artırarak krizi aşabilir" dedi. Siyah-beyazlıların patronu sözlerini şöyle sürdürdü:



GENÇLERE PARA YOK

"Neden yaşları büyük futbolcu seçiyoruz? Avrupa ile 3 yıllık anlaşmamız var ve oyuncu satmadan alamıyoruz. Genç oyuncuyu alacak bir finansman yok. La Liga 86 ülkede yayınlanıyor ve 86 ülkeye yayın hakkı satılmış durumda. Beşiktaş'ın Malmö maçının olduğu gün Almanya'da, Hannover'deydim ve izleyecek bir yer bulamadım. Türkler'in en çok yaşadığı yerlerden birinde bulamadım. Beşiktaş'ın iç olaylarını da Divan'da anlatacağım."



'BEŞİKTAŞ KULÜBÜ'NÜ DOLMABAHÇE'DE ALMADIM'

Fikret Orman'ın şu sözleri de günün öne çıkanlarındandı: "Ben Beşiktaş Kulübü'nü Dolmabahçe'nin bahçesinden almadım, Çağlayan'da 400 küsür dosyadan aldım. İyi bir finansal yapıda gidiyorsunuz ama maçı kazanamadığınız zaman olay 'paralar neredeye?' geliyor. Kimsenin altyapı ile ilgilendiği yok ki. Kimi aldın, kimi transfer ettin, 'İbrahimovic'i getirecek misin?' diye soruyorlar.