Orman ve Koç panelde
Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'nin (TSPB) bu sene üçüncüsünü düzenlediği Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi dün başladı.
Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'nin (TSPB) bu sene üçüncüsünü düzenlediği Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi dün başladı. "Gelecek" temasıyla yapılan kongrede, farklı başlıklarda 26 panel ve 23 eğitim programı yer alıyor. Bugün saat 18.30-19.30 arasında Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un katılacağı "Sporun geleceği aydınlık mı?" konulu bir panel gerçekleştirilecek.
- 14.11.2018
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Trabzonspor'da deprem!
Toplam 2
Yorum
tS SEVDA TSun hatalı gol yemesinden basit gol yemesinden memenun olanlar çok üzüzlmüştr..eyvah TS ayağa kalkıcak.diye korktular..
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Beşiktaş'ın kalesi yıkıldı
Toplam 5
Yorum
eda atibanın yaşı var medel varken gerek yok seneye yeri dolarsa gitmeli roco larin vida love devre arası karius tolga sezon sonu yollansın
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Beşiktaş'ın kalesi yıkıldı
Toplam 5
Yorum
umut şimdiden devre arası transferler yapılsın eldekiler yollansın sezon sonu toplu temizlik yapılsın işimz zor
Orman ve Koç panelde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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