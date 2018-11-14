Orman ve Koç panelde

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'nin (TSPB) bu sene üçüncüsünü düzenlediği Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi dün başladı. "Gelecek" temasıyla yapılan kongrede, farklı başlıklarda 26 panel ve 23 eğitim programı yer alıyor. Bugün saat 18.30-19.30 arasında Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un katılacağı "Sporun geleceği aydınlık mı?" konulu bir panel gerçekleştirilecek.