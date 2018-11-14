Orman ve Koç panelde – Fotomaç – 14 Kasım 2018
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    14 Kasım 2018, Çarşamba
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    Orman ve Koç panelde

    Orman ve Koç panelde

    Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'nin () bu sene üçüncüsünü düzenlediği Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi dün başladı.

    Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'nin () bu sene üçüncüsünü düzenlediği Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi dün başladı. "Gelecek" temasıyla yapılan kongrede, farklı başlıklarda 26 panel ve 23 eğitim programı yer alıyor. Bugün saat 18.30-19.30 arasında Başkanı ve Başkanı 'un katılacağı "Sporun geleceği aydınlık mı?" konulu bir panel gerçekleştirilecek.

    1. 14.11.2018
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