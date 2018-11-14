Yumruklama yok! – Fotomaç – 14 Kasım 2018
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    14 Kasım 2018, Çarşamba
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    Yumruklama yok!

    Yumruklama yok!

    'ta yardımcı antrenör ile kulüp doktoru arasında yumruk yumruğa kavga çıktığı iddiaları gündeme bomba gibi düşerken, 'dan açıklama geldi.

    'ta yardımcı antrenör ile kulüp doktoru arasında yumruk yumruğa kavga çıktığı iddiaları gündeme bomba gibi düşerken, 'dan açıklama geldi. Mansız, "Bugün hakkımda çıkan "yumruk yumruğa" haberine itibar etmeyiniz, gündem değiştirmek için bu tarz haber yaptıran ve yapanları kınıyorum" diyerek haberi yalanladı.

    1. 14.11.2018
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