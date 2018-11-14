Yumruklama yok!
Beşiktaş'ta yardımcı antrenör İlhan Mansız ile kulüp doktoru Sarper Çetinkaya arasında yumruk yumruğa kavga çıktığı iddiaları gündeme bomba gibi düşerken, İlhan Mansız'dan açıklama geldi.
Beşiktaş'ta yardımcı antrenör İlhan Mansız ile kulüp doktoru Sarper Çetinkaya arasında yumruk yumruğa kavga çıktığı iddiaları gündeme bomba gibi düşerken, İlhan Mansız'dan açıklama geldi. Mansız, "Bugün hakkımda çıkan "yumruk yumruğa" haberine itibar etmeyiniz, gündem değiştirmek için bu tarz haber yaptıran ve yapanları kınıyorum" diyerek haberi yalanladı.
- 14.11.2018
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Trabzonspor'da deprem!
Toplam 2
Yorum
tS SEVDA TSun hatalı gol yemesinden basit gol yemesinden memenun olanlar çok üzüzlmüştr..eyvah TS ayağa kalkıcak.diye korktular..
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Beşiktaş'ın kalesi yıkıldı
Toplam 5
Yorum
eda atibanın yaşı var medel varken gerek yok seneye yeri dolarsa gitmeli roco larin vida love devre arası karius tolga sezon sonu yollansın
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Beşiktaş'ın kalesi yıkıldı
Toplam 5
Yorum
umut şimdiden devre arası transferler yapılsın eldekiler yollansın sezon sonu toplu temizlik yapılsın işimz zor
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