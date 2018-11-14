Yumruklama yok!

Beşiktaş'ta yardımcı antrenör İlhan Mansız ile kulüp doktoru Sarper Çetinkaya arasında yumruk yumruğa kavga çıktığı iddiaları gündeme bomba gibi düşerken, İlhan Mansız'dan açıklama geldi. Mansız, "Bugün hakkımda çıkan "yumruk yumruğa" haberine itibar etmeyiniz, gündem değiştirmek için bu tarz haber yaptıran ve yapanları kınıyorum" diyerek haberi yalanladı.