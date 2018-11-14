Rakip Oostende
Beşiktaş SJ Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi 6. hafta mücadelesinde Belçika ekibi Filou Oostende'ye konuk olacak.
Beşiktaş SJ Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi 6. hafta mücadelesinde Belçika ekibi Filou Oostende'ye konuk olacak. Versluys Dome'da oynanacak karşılaşma, TSİ 22.30'da başlayacak. Siyah-beyazlılar, 8 takımın yer aldığı grupta oynadığı 5 maçta 1 galibiyet ve 4 mağlubiyet yaşadı. Oostende ise geride kalan 5 müsabakada bir kez sahadan galip ayrıldı.
- 14.11.2018
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Trabzonspor'da deprem!
Toplam 2
Yorum
tS SEVDA TSun hatalı gol yemesinden basit gol yemesinden memenun olanlar çok üzüzlmüştr..eyvah TS ayağa kalkıcak.diye korktular..
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Beşiktaş'ın kalesi yıkıldı
Toplam 5
Yorum
eda atibanın yaşı var medel varken gerek yok seneye yeri dolarsa gitmeli roco larin vida love devre arası karius tolga sezon sonu yollansın
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Beşiktaş'ın kalesi yıkıldı
Toplam 5
Yorum
umut şimdiden devre arası transferler yapılsın eldekiler yollansın sezon sonu toplu temizlik yapılsın işimz zor
Rakip Oostende haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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