Rakip Oostende – Fotomaç – 14 Kasım 2018
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    14 Kasım 2018, Çarşamba
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    Rakip Oostende

    Rakip Oostende

    SJ , Şampiyonlar Ligi 6. hafta mücadelesinde ekibi 'ye konuk olacak.

    SJ , Şampiyonlar Ligi 6. hafta mücadelesinde ekibi 'ye konuk olacak. Versluys Dome'da oynanacak karşılaşma, TSİ 22.30'da başlayacak. Siyah-beyazlılar, 8 takımın yer aldığı grupta oynadığı 5 maçta 1 galibiyet ve 4 mağlubiyet yaşadı. Oostende ise geride kalan 5 müsabakada bir kez sahadan galip ayrıldı.

    1. 14.11.2018
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