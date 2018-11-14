Rakip Oostende

Beşiktaş SJ Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi 6. hafta mücadelesinde Belçika ekibi Filou Oostende'ye konuk olacak. Versluys Dome'da oynanacak karşılaşma, TSİ 22.30'da başlayacak. Siyah-beyazlılar, 8 takımın yer aldığı grupta oynadığı 5 maçta 1 galibiyet ve 4 mağlubiyet yaşadı. Oostende ise geride kalan 5 müsabakada bir kez sahadan galip ayrıldı.