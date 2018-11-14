Dişi Kartallar galip – Fotomaç – 14 Kasım 2018
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    14 Kasım 2018, Çarşamba
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    Dişi Kartallar galip

    Dişi Kartallar galip

    Beşiktaş Takımı, CEV ikinci eleme turu ilk maçında temsilcisi Kastrioti ile karşılaştı.

    Beşiktaş Takımı, CEV ikinci eleme turu ilk maçında temsilcisi Kastrioti ile karşılaştı. Siyah- beyazlılar maçı 3-0 (7-25, 10- 25, 18-25) kazanmayı bildi. Rövanş müsabakası yarın Burhan Felek Voleybol Salonu'nda yapılacak.

    1. 14.11.2018
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