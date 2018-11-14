Dişi Kartallar galip
Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası ikinci eleme turu ilk maçında Kosova temsilcisi Kastrioti ile karşılaştı.
Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası ikinci eleme turu ilk maçında Kosova temsilcisi Kastrioti ile karşılaştı. Siyah- beyazlılar maçı 3-0 (7-25, 10- 25, 18-25) kazanmayı bildi. Rövanş müsabakası yarın Burhan Felek Voleybol Salonu'nda yapılacak.
- 14.11.2018
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Trabzonspor'da deprem!
Toplam 2
Yorum
tS SEVDA TSun hatalı gol yemesinden basit gol yemesinden memenun olanlar çok üzüzlmüştr..eyvah TS ayağa kalkıcak.diye korktular..
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Beşiktaş'ın kalesi yıkıldı
Toplam 5
Yorum
eda atibanın yaşı var medel varken gerek yok seneye yeri dolarsa gitmeli roco larin vida love devre arası karius tolga sezon sonu yollansın
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Beşiktaş'ın kalesi yıkıldı
Toplam 5
Yorum
umut şimdiden devre arası transferler yapılsın eldekiler yollansın sezon sonu toplu temizlik yapılsın işimz zor
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