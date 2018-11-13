Beşiktaşta Cyle Larin kararı! Ocakta... - Galeri - Fotomaç
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Beşiktaş'ta Cyle Larin kararı! Ocak'ta...
Beşiktaş'ta geleceğe yönelik transfer edilen Cyle Larin, teknik direktör Şenol Güneş'in gözünden düşmesinin ardından Ocak'ta ayrılacak isimlerden biri haline geldi.
13 Kasım 2018 Salı, 18:30:18
Güncelleme: 18:36:56
Beşiktaş'ta golcü sıkıntı yaşanırken, teknik direktör Şenol Güneş'in verdiği şansı kullanamayan Cyle Larin ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.
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Teknik direktör Şenol Güneş, geçen sezonun son haftalarıyla birlikte Cyle Larin'in gelişmesi adına Kanadalı oyuncuya forma vermeye başladı.
Sezon başında UEFA Avrupa Ligi'nde siyah-beyazlı takımın oynadığı eleme maçlarında Güneş, Larin'e 11'de şans verdi.
Şenol Güneş'in verdiği fırsatları kullanamayan ve yedek kalmaya başlayan Cyle Larin, siyah-beyazlı takımdan gözen çıkarıldı.
MLS ekibi Orlando City'den 1,5 milyon dolar karşılığında transfer edilen 23 yaşındaki futbolcu için gelen tekliflerin değerlendirilmesi kararı alındı.