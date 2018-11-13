Beşiktaşta Cyle Larin kararı! Ocakta... - Galeri - Fotomaç
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    13 Kasım 2018, Salı
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    Beşiktaş'ta Cyle Larin kararı! Ocak'ta...

    Beşiktaş'ta geleceğe yönelik transfer edilen Cyle Larin, teknik direktör Şenol Güneş'in gözünden düşmesinin ardından Ocak'ta ayrılacak isimlerden biri haline geldi.
    13 Kasım 2018 Salı, 18:30:18 Güncelleme: 18:36:56
    Beşiktaşta Cyle Larin kararı! Ocakta...

    Beşiktaş'ta golcü sıkıntı yaşanırken, teknik direktör Şenol Güneş'in verdiği şansı kullanamayan Cyle Larin ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

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    Beşiktaşta Cyle Larin kararı! Ocakta...

    Teknik direktör Şenol Güneş, geçen sezonun son haftalarıyla birlikte Cyle Larin'in gelişmesi adına Kanadalı oyuncuya forma vermeye başladı.

    Beşiktaşta Cyle Larin kararı! Ocakta...

    Sezon başında UEFA Avrupa Ligi'nde siyah-beyazlı takımın oynadığı eleme maçlarında Güneş, Larin'e 11'de şans verdi.

    Beşiktaşta Cyle Larin kararı! Ocakta...

    Şenol Güneş'in verdiği fırsatları kullanamayan ve yedek kalmaya başlayan Cyle Larin, siyah-beyazlı takımdan gözen çıkarıldı.

    Beşiktaşta Cyle Larin kararı! Ocakta...

    MLS ekibi Orlando City'den 1,5 milyon dolar karşılığında transfer edilen 23 yaşındaki futbolcu için gelen tekliflerin değerlendirilmesi kararı alındı.

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