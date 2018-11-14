Cumartesi kritik toplantı – Fotomaç – 14 Kasım 2018
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    14 Kasım 2018, Çarşamba
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    Cumartesi kritik toplantı

    Cumartesi kritik toplantı

    , cumartesi günü saat 10.30'da 'nun toplanacağını açıkladı.

    , cumartesi günü saat 10.30'da 'nun toplanacağını açıkladı. 2018 yılının 4. olağan toplantısı Vodafone Park Moda Merkezi'nde olacak. Toplantıda Başkan 'ın kendisine yöneltilen eleştirilere yanıt vermesi ve son haftalarda kötü giden takım hakkında konuşması bekleniyor.

    1. 14.11.2018
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