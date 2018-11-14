Cumartesi kritik toplantı
Beşiktaş, cumartesi günü saat 10.30'da Divan Kurulu'nun toplanacağını açıkladı.
Beşiktaş, cumartesi günü saat 10.30'da Divan Kurulu'nun toplanacağını açıkladı. 2018 yılının 4. olağan toplantısı Vodafone Park Moda Merkezi'nde olacak. Toplantıda Başkan Fikret Orman'ın kendisine yöneltilen eleştirilere yanıt vermesi ve son haftalarda kötü giden takım hakkında konuşması bekleniyor.
- 14.11.2018
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Trabzonspor'da deprem!
Toplam 2
Yorum
tS SEVDA TSun hatalı gol yemesinden basit gol yemesinden memenun olanlar çok üzüzlmüştr..eyvah TS ayağa kalkıcak.diye korktular..
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Beşiktaş'ın kalesi yıkıldı
Toplam 5
Yorum
eda atibanın yaşı var medel varken gerek yok seneye yeri dolarsa gitmeli roco larin vida love devre arası karius tolga sezon sonu yollansın
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Beşiktaş'ın kalesi yıkıldı
Toplam 5
Yorum
umut şimdiden devre arası transferler yapılsın eldekiler yollansın sezon sonu toplu temizlik yapılsın işimz zor
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