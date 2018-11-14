Beşiktaş transfer çalışmaları kapsamında devre arasında yapacağı takviyeler için çalışmalarını yaparken, bir yandan da futbolculara gelen tekliflerle ilgileniyor.
Beşiktaş transfer çalışmaları kapsamında devre arasında yapacağı takviyeler için çalışmalarını yaparken, bir yandan da futbolculara gelen tekliflerle ilgileniyor. Siyah-beyazlı takımın yıldız futbolcularından Adriano için Japon ekibi Vissel Kobe'nin ilgisi halen sürüyor. Beşiktaş ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 34 yaşındaki futbolcu için Vissel Kobe'nin istekli olduğu iddia edildi. Barcelona'dan eski takım arkadaşı Iniesta'nın da Adriano'nun transferi için devreye gireceği ve ocak ayında az da olsa bir bonservisle elden çıkabileceği konuşuluyor.
- 14.11.2018
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Trabzonspor'da deprem!
Toplam 2
Yorum
tS SEVDA TSun hatalı gol yemesinden basit gol yemesinden memenun olanlar çok üzüzlmüştr..eyvah TS ayağa kalkıcak.diye korktular..
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Beşiktaş'ın kalesi yıkıldı
Toplam 5
Yorum
eda atibanın yaşı var medel varken gerek yok seneye yeri dolarsa gitmeli roco larin vida love devre arası karius tolga sezon sonu yollansın
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Beşiktaş'ın kalesi yıkıldı
Toplam 5
Yorum
umut şimdiden devre arası transferler yapılsın eldekiler yollansın sezon sonu toplu temizlik yapılsın işimz zor
Adriano’ya Japon kancası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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