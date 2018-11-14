Beşiktaş transfer çalışmaları kapsamında devre arasında yapacağı takviyeler için çalışmalarını yaparken, bir yandan da futbolculara gelen tekliflerle ilgileniyor. Siyah-beyazlı takımın yıldız futbolcularından Adriano için Japon ekibi Vissel Kobe'nin ilgisi halen sürüyor. Beşiktaş ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 34 yaşındaki futbolcu için Vissel Kobe'nin istekli olduğu iddia edildi. Barcelona'dan eski takım arkadaşı Iniesta'nın da Adriano'nun transferi için devreye gireceği ve ocak ayında az da olsa bir bonservisle elden çıkabileceği konuşuluyor.