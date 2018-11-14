Adriano’ya Japon kancası – Fotomaç – 14 Kasım 2018
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    14 Kasım 2018, Çarşamba
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    ’ya kancası

    <a href="/index/adriano?id=db796b06-12e5-4e9d-b93c-77d87366faa8" class="" rel="tag">Adriano</a>’ya <a href="/index/japon?id=bef49628-5756-4b9f-b384-9e6040c30f51" class="" rel="tag">Japon</a> kancası

    çalışmaları kapsamında devre arasında yapacağı takviyeler için çalışmalarını yaparken, bir yandan da futbolculara gelen tekliflerle ilgileniyor.

    çalışmaları kapsamında devre arasında yapacağı takviyeler için çalışmalarını yaparken, bir yandan da futbolculara gelen tekliflerle ilgileniyor. Siyah-beyazlı takımın yıldız futbolcularından için ekibi 'nin ilgisi halen sürüyor. ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 34 yaşındaki futbolcu için 'nin istekli olduğu iddia edildi. 'dan eski takım arkadaşı Iniesta'nın da 'nun transferi için devreye gireceği ve ocak ayında az da olsa bir bonservisle elden çıkabileceği konuşuluyor.

    1. 14.11.2018
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