Beşiktaş, teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki en kötü sezonunu yaşıyor. Beşiktaş'ta 4. yılını geçiren ve ilk iki sezonunda takımı şampiyonluğa taşıyan Güneş, son 2 sezonda ise takımın düşüşüne engel olamadı. Güneş yönetiminde Süper Lig'de bu sezonki 12 maçta 5 kez kazanabilen Beşiktaş, yüzde 41,6 galibiyet oranında kaldı. Beşiktaş, dış sahadaki kötü performansını iç sahada da yaşamaya başladı. Vodafone Park'ın açılmasının ardından son 2 sezonda 34 iç saha maçında etkili performans sergileyen ve yenilgi yüzü görmeyen Beşiktaş, bu sezon ise daha şimdiden rakiplerine ligde 2 kez yenildi.



İLK SEZONA HIZLI BAŞLADI

Beşiktaş, Güneş'in göreve geldiği ve şampiyon olduğu 2015-16 sezonuna hızlı bir başlangıç yapmıştı. Kartallar ilk 12 haftada 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi alarak yüzde 75 gibi yüksek bir galibiyet oranıyla start almıştı. 34 maçın 25'ini kazanan siyahbeyazlılar yüzde 73,5'lik galibiyet oranıyla şampiyonluğa ulaştı. Üst üste ikinci kez şampiyon olduğu 2016-17'nin ilk 12 haftasında 8 kez kazanan siyah-beyazlılar, yüzde 66,6'lık galibiyet oranı yakaladı. Sezon boyu performansını artıran ve 23 galibiyete ulaşan Beşiktaş, yüzde 67,6'ya çıkarak mutlu sona ulaşmıştı.



GEÇEN YIL DA DÜŞÜŞTE

Şenol Güneş, son 2 sezonda takımın düşüşüne ise engel olamadı. Geçen sezonun ilk 12 haftasında 6 kez kazanabilen Beşiktaş'ın galibiyet oranı yüzde 50'ye geriledi. Söz konusu sezonun devamında toparlanmayı başaran siyah-beyazlı takım, galibiyet sayısını 21'e yükseltti. Beşiktaş, etkili performansına rağmen ligde 4. basamakta yer alabildi. Bu sezon ligde 18 puan toplayabilen ve 7. sırada kalan siyah-beyazlı ekip, lider Başakşehir'in de 9 puan gerisine düştü. Güneş yönetiminde ilk sezonunda Süper Lig'in genelinde 5 kez mağlup olan Beşiktaş, bu sezonki 12 maçta şimdiden 4 mağlubiyete ulaştı.



RAKAMLAR ALDATIYOR

Beşiktaş sahada kötü gidiyor ama istatistikler farklı konuşuyor. Siyah-beyazlılar ceza alanına top atma (49.6), ceza alanında topla oynama (25.29), isabetli şut (6.3) ve savunma mesafesinde (46.7) en iyi istatistikleri yakalayan takım durumunda. Ayrıca topla oyunda (645.3), orta alanda topta (317.1), hücum bölgesine pasta da (102.9) ve toplam şutta da (14.5) ikinci sırada. Neredeyse tüm rakamlarda zirvede olan Beşiktaş'ın liderin 9 puan gerisinde kalması ise istatistikler aldatıcı dedirtiyor.



BAL YAPMAYAN ARI!

Beşiktaş, evindeki oynadığı son Sivasspor maçında adeta bal yapmayan arı gibiydi. Siyah-beyazlı oyuncular tam 739 kez topla buluştu. 490'ı isabetli 570 pas yaptı. Sivasspor'un toplam pası 279'da kaldı. Orta alandan hücum bölgesine rakibine göre 61/33 fazla pas attı. Rakip yarı alanda karşılanan toplarda da 52'ye 33'lük bir üstünlük dikkat çekti.