En değerli oyuncağım
Performansı ile yükselişe geçen Valbuena, “Evin şımarık çocuğu tarafından atılan ama yeniden keşfedilen oyuncak gibiyim” dedi
Fenerbahçe'de yeniden hayata dönen Mathieu Valbuena, eski takımı Marsilya'nın resmi internet sitesinin yeni genel yayın yönetmeni Jean Charles De Bono'ya açıklamalarda bulundu. Fransız yıldız, sarı-lacivertli kulüple ilgili olarak, "Evin şımarık çocuğu tarafından diğer oyuncakların altına atılan, ama yeniden keşfedilen bir oyuncak gibi hissediyorum. Şimdi ise en değerli oyuncak benmişim gibi bir durum var" diyerek performansını yükselttiği son dönem hakkında bilgi verdi.
- 15.11.2018
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Asla ihanet etmem
Toplam 5
Yorum
omerd asık surat neydi malatya maçında, her maç gol yiyoruz.
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Mustafa Cengiz'den Fenerbahçe ve CAS cevabı
Toplam 4
Yorum
Ruhi Bjkliyim keşke Cengiz bizim başkan olsaydı. Şenol oyuncu parasını verin diyor yönetim borçlan oyuncu ala ala kulübün Çan’ını okudu
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Beşiktaş'ta yıldız isim kadro dışı bırakıldı!
Toplam 2
Yorum
Süreyya Oyuncu her türlü davranışı yapıyor para verme cezası cesareti gösterilmiyorsa olay çok vahim acile gereği ve soruşturulması
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