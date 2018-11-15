En değerli oyuncağım

Fenerbahçe'de yeniden hayata dönen Mathieu Valbuena, eski takımı Marsilya'nın resmi internet sitesinin yeni genel yayın yönetmeni Jean Charles De Bono'ya açıklamalarda bulundu. Fransız yıldız, sarı-lacivertli kulüple ilgili olarak, "Evin şımarık çocuğu tarafından diğer oyuncakların altına atılan, ama yeniden keşfedilen bir oyuncak gibi hissediyorum. Şimdi ise en değerli oyuncak benmişim gibi bir durum var" diyerek performansını yükselttiği son dönem hakkında bilgi verdi.