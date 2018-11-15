En değerli oyuncağım – Fotomaç – 15 Kasım 2018
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    15 Kasım 2018, Perşembe
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    En değerli oyuncağım

    En değerli oyuncağım

    Performansı ile yükselişe geçen Valbuena, “ şımarık çocuğu tarafından atılan ama yeniden keşfedilen oyuncak gibiyim” dedi

    'de yeniden hayata dönen , eski takımı Marsilya'nın resmi internet sitesinin yeni genel yayın yönetmeni Jean Charles De Bono'ya açıklamalarda bulundu. Fransız yıldız, sarı-lacivertli kulüple ilgili olarak, " şımarık çocuğu tarafından diğer oyuncakların altına atılan, ama yeniden keşfedilen bir oyuncak gibi hissediyorum. Şimdi ise en değerli oyuncak benmişim gibi bir durum var" diyerek performansını yükselttiği son dönem hakkında bilgi verdi.

    1. 15.11.2018
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