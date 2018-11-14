Kanarya, 2-0 kazandığı Alanyaspor maçının ikinci yarısında adeta kabus yaşadı. Savunmasını 50.33 metreye çıkaran rakip, sarı-lacivertli takımı 41.72 metreye kadar sıkıştırdı. Hücum bölgesinde ikinci devrede sadece 45 kez topla oynayabilen Fenerbahçe, Alanya'nın 112 kez topla oynamasına izin verdi. Kadıköy'deki maçı kaybeden Akdeniz temsilcisi, sırf ikinci yarıda 31 kez ceza alanına top yollarken, Fenerbahçe ise bunu maç boyunca 30 kez başardı.