Kabus gibi ikinci yarı!
Kanarya, 2-0 kazandığı Alanyaspor maçının ikinci yarısında adeta kabus yaşadı.
Kanarya, 2-0 kazandığı Alanyaspor maçının ikinci yarısında adeta kabus yaşadı. Savunmasını 50.33 metreye çıkaran rakip, sarı-lacivertli takımı 41.72 metreye kadar sıkıştırdı. Hücum bölgesinde ikinci devrede sadece 45 kez topla oynayabilen Fenerbahçe, Alanya'nın 112 kez topla oynamasına izin verdi. Kadıköy'deki maçı kaybeden Akdeniz temsilcisi, sırf ikinci yarıda 31 kez ceza alanına top yollarken, Fenerbahçe ise bunu maç boyunca 30 kez başardı.
- 14.11.2018
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Trabzonspor'da deprem!
Toplam 2
Yorum
tS SEVDA TSun hatalı gol yemesinden basit gol yemesinden memenun olanlar çok üzüzlmüştr..eyvah TS ayağa kalkıcak.diye korktular..
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Beşiktaş'ın kalesi yıkıldı
Toplam 5
Yorum
eda atibanın yaşı var medel varken gerek yok seneye yeri dolarsa gitmeli roco larin vida love devre arası karius tolga sezon sonu yollansın
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Beşiktaş'ın kalesi yıkıldı
Toplam 5
Yorum
umut şimdiden devre arası transferler yapılsın eldekiler yollansın sezon sonu toplu temizlik yapılsın işimz zor
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