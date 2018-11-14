Kabus gibi ikinci yarı! – Fotomaç – 14 Kasım 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    14 Kasım 2018, Çarşamba
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    Kabus gibi !

    Kabus gibi <a href="/index/ikinci-yari?id=4ce1de6a-8c21-4fd0-b8dc-d0ec25ab96e6" class="" rel="tag">ikinci yarı</a>!

    , 2-0 kazandığı maçının ikinci yarısında adeta kabus yaşadı.

    , 2-0 kazandığı maçının ikinci yarısında adeta kabus yaşadı. Savunmasını 50.33 metreye çıkaran rakip, sarı-lacivertli takımı 41.72 metreye kadar sıkıştırdı. Hücum bölgesinde ikinci devrede sadece 45 kez topla oynayabilen , Alanya'nın 112 kez topla oynamasına izin verdi. 'deki maçı kaybeden temsilcisi, sırf ikinci yarıda 31 kez ceza alanına top yollarken, ise bunu maç boyunca 30 kez başardı.

    1. 14.11.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Kabus gibi ! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN