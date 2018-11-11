Fırat Aydınus VAR’da – Fotomaç – 11 Kasım 2018
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    11 Kasım 2018, Pazar
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    VAR’da

    <a href="/index/firat-aydinus?id=f81f21e9-0b10-45f3-8974-209b7f8c2751" class="" rel="tag">Fırat Aydınus</a> VAR’da
    Geçen hafta oynanan olaylı G.Saray-Fener derbisinin hakemi 'un görevi değişti. Aydınus dünkü Erzurumspor-Göztepe maçında (VAR) oldu. da VAR odasında Aydınus'un yanında Asistanı (AVAR) hizmetinde bulunacak.
    1. 11.11.2018
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