Soldado ve Jailson için büyük tehlike! – Fotomaç – 10 Kasım 2018
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    10 Kasım 2018, Cumartesi
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    ve için büyük tehlike!

    Soldado ve Jailson için büyük tehlike!

    yönetiminin, 8 maç ceza alan ile 6 maç ceza alan ’yu son yılların en büyük para cezasını vermeye hazırlandığı öğrenildi.

    Bu rakam FIFA'nın sınır olarak kabul ettiği iki oyuncunun bir yıllık kazancının yüzde 10'unu geçmeyeceği belirtiliyor. 'nun yıllık kazancı 2.5, 'un ise 1.2 milyon euro. Sarılacivertliler, 4 maçtan fazla ceza aldıkları için iki oyuncunun da sözleşmesini tek taraflı feshedebilir.
    1. 10.11.2018
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