Fenerbahçe, Baskonia'yı devirdi: 72-74
Fenerbahçe, THY Euroleague 6. hafta maçında deplasmanda Baskonia'yı 74-72 mağlup etti.
Basketbol THY Avrupa Ligi 6. haftanın kapanış maçında Fenerbahçe, deplasmanda İspanya'nın Baskonia takımını 74-72 mağlup etti.
Bu sonuçla Fenerbahçe 5. galibiyetini aldı. Baskonia ise 4. mağlubiyetini yaşadı.
Karşılaşmanın ilk çeyreğini Baskonia 20-18 önde tamamlarken, takımlar soyunma odasına 33-33 eşitlikle gitti.
Baskonia, son çeyreğe 7 sayılık avantajla (55-48) girmesine rağmen Fenerbahçe, çekişmeli geçen karşılaşmayı son 36 saniyede serbest atış çizgisinden bulduğu kritik basketlerle 74-72 kazandı.
Karşılaşmada Fenerbahçe adına 16 sayı kaydeden Luigi Datome ile 15 sayı atan Joffrey Lauvergne, galibiyette önemli rol oynadı.
- 10.11.2018 00:36
- Güncelleme: 10.11.2018 01:47
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Mesut Özil futbolu bırakmak istediği takımı açıkladı!
Toplam 1
Yorum
sami bu din istismarcilarindan nefret ediyorum, gorenler de dua ediyor sanacak, ee Turkiyede hala buna inan var ki mesut efendi bunu yapiyor
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UEFA, Valbuena'yı haftanın futbolcusuna aday gösterdi
Toplam 1
Yorum
selim Belhanda,serdar aziz biz o macta yok idik demisler,Tff de dublor kullandiklarini saptamis ve o iki dublorle kelle basi 1.000.000 odul koymus
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Araplar’ın gözü yine Beşiktaş’ta
Toplam 4
Yorum
BŞKTŞ hepsi satılabilir tüm kadroyu satın gerekirse 25 yaş altı ortalamaya düşmemiz gerek takım koşamıyor.
Fenerbahçe, Baskonia'yı devirdi: 72-74 haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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