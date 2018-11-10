Fenerbahçe, Baskonia'yı devirdi: 72-74 – Fotomaç – 10 Kasım 2018
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    10 Kasım 2018, Cumartesi
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    , 'yı devirdi: 72-74

    <a href="/index/fenerbahce?id=9316178f-018b-4b4e-b0de-2d6a0a877665" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a>, <a href="/index/baskonia?id=66e8d141-5272-400e-8ea4-901e750b4015" class="" rel="tag">Baskonia</a>'yı devirdi: 72-74

    , THY Euroleague 6. hafta maçında deplasmanda 'yı 74-72 mağlup etti.

    Basketbol THY Avrupa Ligi 6. haftanın kapanış maçında , deplasmanda İspanya'nın takımını 74-72 mağlup etti.

    Bu sonuçla 5. galibiyetini aldı. ise 4. mağlubiyetini yaşadı.

    Karşılaşmanın ilk çeyreğini 20-18 önde tamamlarken, takımlar soyunma odasına 33-33 eşitlikle gitti.

    Baskonia, son çeyreğe 7 sayılık avantajla (55-48) girmesine rağmen , çekişmeli geçen karşılaşmayı son 36 saniyede serbest atış çizgisinden bulduğu kritik basketlerle 74-72 kazandı.

    Karşılaşmada Fenerbahçe adına 16 sayı kaydeden Luigi Datome ile 15 sayı atan Joffrey Lauvergne, galibiyette önemli rol oynadı.

    1. 10.11.2018 00:36
    2. Güncelleme: 10.11.2018 01:47
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