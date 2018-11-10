Daha iyi olacağız! – Fotomaç – 10 Kasım 2018
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    10 Kasım 2018, Cumartesi
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    Daha iyi olacağız!

    Daha iyi olacağız!

    Hırsı ve performansı ile herkesin beğenisini kazanan Makedon futbolcu, “Yaşım genç. Koşmaya, çalışmaya devam edeceğim. İlerde çok daha iyi olacağım” dedi

    'nin 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Eljif Elmas, forma giydikçe öz güveninin yükseldiğini ve ilerleyen zamanlarda daha iyi olacağını söyledi. Sarı-lacivertli takımın oynadığı maçlarda sorumluluk almaktan kaçmaması göze çarpan Makedon futbolcu, "Daha yaşım genç. Koşmaya, çalışmaya çok ihtiyacım var. Oynadıkça açılacağım daha iyi olacağım. Ne kadar çok görev alırsanız motivasyonunuz o kadar yükselir" diye konuştu.

    ELİMİZDEN GELENİ YAPARIZ

    Genç futbolcu, sezona kötü başlamalarına rağmen son zamanlarda takım halinde iyiye gitmeye başladıklarını da sözlerine ekledi. "Şu an ligde her takım her takımı yenebilecek güçte" ifadesini kullanan Eljif, "Biz elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz" dedi. Bu sezon daha çok süre almaya başlayan Eljif'e ülkesi Makedonya'da da zaman zaman övgüler dizilmişti.

    1. 10.11.2018
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