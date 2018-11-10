Daha iyi olacağız!
Hırsı ve performansı ile herkesin beğenisini kazanan Makedon futbolcu, “Yaşım genç. Koşmaya, çalışmaya devam edeceğim. İlerde çok daha iyi olacağım” dedi
Fenerbahçe'nin 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Eljif Elmas, forma giydikçe öz güveninin yükseldiğini ve ilerleyen zamanlarda daha iyi olacağını söyledi. Sarı-lacivertli takımın oynadığı maçlarda sorumluluk almaktan kaçmaması göze çarpan Makedon futbolcu, "Daha yaşım genç. Koşmaya, çalışmaya çok ihtiyacım var. Oynadıkça açılacağım daha iyi olacağım. Ne kadar çok görev alırsanız motivasyonunuz o kadar yükselir" diye konuştu.
ELİMİZDEN GELENİ YAPARIZ
Genç futbolcu, sezona kötü başlamalarına rağmen son zamanlarda takım halinde iyiye gitmeye başladıklarını da sözlerine ekledi. "Şu an ligde her takım her takımı yenebilecek güçte" ifadesini kullanan Eljif, "Biz elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz" dedi. Bu sezon daha çok süre almaya başlayan Eljif'e ülkesi Makedonya'da da zaman zaman övgüler dizilmişti.
- 10.11.2018
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Toplam 1
Yorum
sami bu din istismarcilarindan nefret ediyorum, gorenler de dua ediyor sanacak, ee Turkiyede hala buna inan var ki mesut efendi bunu yapiyor
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Toplam 1
Yorum
selim Belhanda,serdar aziz biz o macta yok idik demisler,Tff de dublor kullandiklarini saptamis ve o iki dublorle kelle basi 1.000.000 odul koymus
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Yorum
BŞKTŞ hepsi satılabilir tüm kadroyu satın gerekirse 25 yaş altı ortalamaya düşmemiz gerek takım koşamıyor.
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