F.Bahçe'nin grubunda puan durumu!
Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde Anderlecht'i 2-0 yenerek Avrupa Ligi'nde puanını 7'ye çıkardı. İşte gruptaki son puan durumu.
Fenerbahçe, Avrupa Ligi D Grubu'nda rakibi Anderlecht'i 2-0'lık skorla mağlup etti. Fenerbahçe'nin gollerini Valbuena ve Frey kaydetti.
Anderlecht galibiyeti ile birlikte F.Bahçe, gruptaki puanını 7'ye çıkardı. Dinamo Zagreb, 12 puan ile gruptaki liderlediğini sürdürüyor. Zagreb, kendi evinde Spartak Trnava'yı 3-1'lik skorla mağlup etti.
Fenerbahçe, grupta kalan iki maçında Dinamo Zagreb'i Kadıköy'de konuk ederken Spartak Trnava deplasmanına konuk olacak.
1- Dinamo Zagreb | 4 Maç | 12 Puan
2- Fenerbahçe | 4 Maç | 7 Puan
3- Spartak Trnava | 4 Maç | 3 Puan
4- Anderlecht | 4 Maç | 1 Puan
Grupta oynanan 6 maç sonunda ilk iki sırayı paylaşan takımlar bir üst tura yükselecek.
- 8.11.2018 20:43
- Güncelleme: 9.11.2018 01:44
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Serdar Aziz'den yumruk açıklaması!
Toplam 1
Yorum
Yersenkirşen Keşke Yiğithan'ı uzaklaştırmak için yaptığını kendi takım arkadaşların için yapsaydın. Bu kadar insan ceza almazdı.
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Babel ve Pepe fark yaratıyor!
Toplam 1
Yorum
Hasan YILDIRIM Babel çok iyi futbolcusun ama allah aşkına şu saç rengini eski haline döndür hiç yakışmıyor.Senden çok şeyler bekliyoruz bu sene şampiyon
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Benzia'dan ilk tepki geldi!
Toplam 3
Yorum
Genç Benzia,Dirar,Silimani,Isla ya kim bunlar bu efsane formayı kimler giydirdi bu müsvettelerede bizi bu hallere soktular gönderin gitsinler
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