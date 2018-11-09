Fenerbahçe, Avrupa Ligi D Grubu'nda rakibi Anderlecht'i 2-0'lık skorla mağlup etti. Fenerbahçe'nin gollerini Valbuena ve Frey kaydetti.

Anderlecht galibiyeti ile birlikte F.Bahçe, gruptaki puanını 7'ye çıkardı. Dinamo Zagreb, 12 puan ile gruptaki liderlediğini sürdürüyor. Zagreb, kendi evinde Spartak Trnava'yı 3-1'lik skorla mağlup etti.

Fenerbahçe, grupta kalan iki maçında Dinamo Zagreb'i Kadıköy'de konuk ederken Spartak Trnava deplasmanına konuk olacak.

1- Dinamo Zagreb | 4 Maç | 12 Puan

2- Fenerbahçe | 4 Maç | 7 Puan

3- Spartak Trnava | 4 Maç | 3 Puan

4- Anderlecht | 4 Maç | 1 Puan

Grupta oynanan 6 maç sonunda ilk iki sırayı paylaşan takımlar bir üst tura yükselecek.