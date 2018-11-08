Ali Koç'tan flaş çıkış! – Fotomaç – 08 Kasım 2018
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    08 Kasım 2018, Perşembe
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    'tan flaş çıkış!

    <a href="/index/ali-koc?id=3c5d8c60-4ef8-42d3-b46e-c4048736de7b" class="" rel="tag">Ali Koç</a>'tan flaş çıkış!

    Başkan Koç F.Bahçe dergisindeki yazısında, “Derbinin son bölümlerinde yakaladığımız net fırsatları değerlendiremeyerek zaferle ayrılamamanın üzüntüsünü yaşıyoruz” dedi

    Başkanı , 2-2 berabere kaldıkları derbisini kazanamamanın üzüntüsünü yaşadıklarını belirtti. dergisinin kasım ayı sayısında taraftar Koray Şener'i kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını belirten Koç, "Futbol takımımız geçtiğimiz hafta ile karşılaştığı maçta 2-0 geriye düşmesine ve içinde bulunduğumuz olumsuz şartlara rağmen, skoru 2-2'ye getirmeyi başardı. Maçın son bölümlerinde yakaladığımız net fırsatları değerlendiremeyerek zaferle ayrılamamanın üzüntüsünü de aynı anda yaşıyoruz" dedi. Çıkan olaylarla ilgili Türk sporunda sportmenlik ruhunu tesis etmek istediklerini vurgulayan başkan "Kulüp olarak bu tip konulardaki stratejimiz, yeri geldiğinde, iğneyi kendimize de batırarak olayları ele aldıktan sonra az ama öz konuşarak saygıda kusur etmeden düşüncelerimizi kamuoyu ile paylaşmak şeklindedir" ifadelerini kullandı.

    COCU İLE HEDEFE ULAŞAMAYACAKTIK

    Kötü sonuçların ardından Phillip Cocu'yu görevden aldıklarını da hatırlatan başkan , "Camia olarak zorlu bir dönemden geçiyoruz. Sıkıntılı günleri geride bırakacağımızdan, er ya da geç nihai hedefe ulaşacağımızdan hiç şüphemiz yok. Bu bağlamda sezon başında takımın başına getirdiğimiz Hollandalı teknik adam Cocu ile hedeflerimize ulaşamayacağımız kanaatine vardık" dedi.
    1. 8.11.2018
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