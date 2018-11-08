Ali Koç'tan flaş çıkış!
Başkan Koç F.Bahçe dergisindeki yazısında, “Derbinin son bölümlerinde yakaladığımız net fırsatları değerlendiremeyerek zaferle ayrılamamanın üzüntüsünü yaşıyoruz” dedi
COCU İLE HEDEFE ULAŞAMAYACAKTIK
Kötü sonuçların ardından Phillip Cocu'yu görevden aldıklarını da hatırlatan başkan Ali Koç, "Camia olarak zorlu bir dönemden geçiyoruz. Sıkıntılı günleri geride bırakacağımızdan, er ya da geç nihai hedefe ulaşacağımızdan hiç şüphemiz yok. Bu bağlamda sezon başında takımın başına getirdiğimiz Hollandalı teknik adam Cocu ile hedeflerimize ulaşamayacağımız kanaatine vardık" dedi.
- 8.11.2018
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"Rekabete varım ama gerginliğe yokum"
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Can Adam gibi adam barda meyhanede kumarda vs hiç bir yerde duymadık bu kişilik yapıdaki adamları tutalım.
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