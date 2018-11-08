Benzia da kadro dışı – Fotomaç – 08 Kasım 2018
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    08 Kasım 2018, Perşembe
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    Benzia da kadro dışı

    Benzia da kadro dışı

    Derbi sonrası tepkili tweet atan Benzia’nın cezası belli oldu Volkan, Aatıf ve Dirar’dan sonra Cezayirli de kadro dışı kaldı

    'de akşam saatlerinde flaş bir gelişme yaşandı. Cezayirli futbolcu Yassine Benzia kadro dışı bırakıldı. Derbide oyundan alınmasına tepki gösteren 24 yaşındaki futbolcu sosyal medya hesabından "Her zaman ben! Saçma bir karar. Futbol hakkında hiçbir şey bilmiyorlar" ifadelerini kullanmıştı. Sarı-lacivertli yönetim de bu hareketi cezasız bırakmadı. Orta saha oyuncusunun idari kararla akşam antrenmanına alınmadı ve Anderlecht karşılaşmasının kadrosundan da çıkarıldığı bildirildi.
    1. 8.11.2018
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