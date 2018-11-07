Vurduğun gol olsun!

TOPAL RİSKE EDİLMEYECEK

Hırvatistan'da Dinamo Zagreb ve Slovakya'dan S.Trnava'nın da yer aldığı D Grubu'nda geride kalan 3 maçta birer galibiyet, beraberlik ve yenilgi alarak 4 puan toplayan sarı-lacivertliler, 2. sırada bulunuyor.