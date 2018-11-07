Vurduğun gol olsun! - Galeri - Fotomaç
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    08 Kasım 2018, Perşembe
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    Vurduğun gol olsun!

    Sarı-lacivertli takım, rakibini yenerek D Grubu'nda ipleri eline almak istiyor. Kazanması halinde tur atlamak için avantaj sağlayacak olan Kanarya, taraftar desteğine güveniyor
    7 Kasım 2018 Çarşamba, 20:58:29 Güncelleme: 21:02:39
    Vurduğun gol olsun!

    Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi D Grubu dördüncü maçında bugün Belçika temsilcisi Anderlecht'i ağırlayacak.

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    Vurduğun gol olsun!

    Ülker Stadı'nda saat 18.50'de başlayacak mücadeleyi, İsveç Futbol Federasyonu'ndan hakem Andreas Ekberg yönetecek.

    Vurduğun gol olsun!

    Karşılaşma beIN Sports'tan yayınlanacak.

    Vurduğun gol olsun!

    Rakibiyle Belçika'da oynadığı maçta 2-0 geriye düşmesine rağmen, 2-2'lik beraberlikle sahadan ayrılan Fenerbahçe, sahasında kazanarak gruptan çıkma yolunda büyük bir avantaj yakalamaya çalışacak.

    Vurduğun gol olsun!

    TOPAL RİSKE EDİLMEYECEK

    Hırvatistan'da Dinamo Zagreb ve Slovakya'dan S.Trnava'nın da yer aldığı D Grubu'nda geride kalan 3 maçta birer galibiyet, beraberlik ve yenilgi alarak 4 puan toplayan sarı-lacivertliler, 2. sırada bulunuyor.

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