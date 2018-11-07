Vurduğun gol olsun!

Sarı-lacivertli takım, rakibini yenerek D Grubu'nda ipleri eline almak istiyor. Kazanması halinde tur atlamak için avantaj sağlayacak olan Kanarya, taraftar desteğine güveniyor
7 Kasım 2018 Çarşamba, 20:58:29
Güncelleme: 21:02:39
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Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi D Grubu dördüncü maçında bugün Belçika temsilcisi Anderlecht'i ağırlayacak.
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Ülker Stadı'nda saat 18.50'de başlayacak mücadeleyi, İsveç Futbol Federasyonu'ndan hakem Andreas Ekberg yönetecek.
Karşılaşma beIN Sports'tan yayınlanacak.
Rakibiyle Belçika'da oynadığı maçta 2-0 geriye düşmesine rağmen, 2-2'lik beraberlikle sahadan ayrılan Fenerbahçe, sahasında kazanarak gruptan çıkma yolunda büyük bir avantaj yakalamaya çalışacak.
TOPAL RİSKE EDİLMEYECEK
Hırvatistan'da Dinamo Zagreb ve Slovakya'dan S.Trnava'nın da yer aldığı D Grubu'nda geride kalan 3 maçta birer galibiyet, beraberlik ve yenilgi alarak 4 puan toplayan sarı-lacivertliler, 2. sırada bulunuyor.