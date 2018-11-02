Fenerbahçe'nin görüştüğü Jorge Sampaoli kimdir?
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    02 Kasım 2018, Cuma
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    'nin görüştüğü kimdir?

    <a href="/index/fenerbahce?id=9316178f-018b-4b4e-b0de-2d6a0a877665" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a>'nin görüştüğü <a href="/index/jorge-sampaoli?id=64396601-2610-4a76-b5a3-3cf0d026eb84" class="" rel="tag">Jorge Sampaoli</a> kimdir?

    , Phillip Cocu'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna 'yi getirmeyi planlıyor.

    oynamadan teknik adamlık kariyerine soyunan isimlerden birisi olan Sampaoli, ilk olarak 2002 yılında takımlarından Club 'i çalıştırmaya başladı.

    'i bir sezon çalıştırdıktan sonra bir diğer takımı Sport Boys Callao'nun başına geçti.

    Jorge Sampaoli Arjantin Milli Takımı imza töreni

    İlk yıllarında bir türlü istediği düzeni kuramayan Arjantinli çalıştırıcı, birer sezon aralarla üç farklı takımın başında kendisini bulmaya çalıştı.

    Sampaoli Şili'nin başına geçti

    Aradığı ortamını ise Şili'de buldu ve kariyeri o günlerden sonra yükselişe geçti.

    2010 yılında de Chile'nin başına geçen Sampaoli, bu kulüple arka arkaya iki sezon Şili Ligi şampiyonu oldu ve 2011/12 sezonunda Copa Sudamericana'yı da alarak gövde gösterisi yaptı.

    22 Kasım 2012'de Şili 'ndan gelen teklif üzerine de Chile'den ayrılan Sampaoli, kalitesini ise 2014 Copa America'da Şili'yi şampiyon yaparak kanıtladı.

    Jorge Sampaoli Arjantin Milli Takımı başında 2018 Rusya Dünya Kupası'nda

    SAMPAOLI SEVILLA'DA!

    4 sene Şili 'nı yöneten Arjantinli, 27 galibiyet, 6 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı. Şili Milli Takımı ile yaptıklarından sonra ününü tüm dünyaya duyuran Sampaoli, 1 Temmuz 2016 itibarıyla hayallerini süsleyen 'ya, Sevilla kulübüne doğru yola çıktı.

    2015/16 sezonunda UEFA Avrupa Ligi şampiyonu olan Sevilla'nın başına geçen Arjantinli, takımını 'da dördüncü yaptı ve bu kez de Arjantin Milli Takımı'ndan gelen teklifle 'ya yeniden dönüş sağlama kararı aldı.

    Jorge Sampaoli Sevilla'nın başında

    SAMPAOLI DÜNYA KUPASI'NDA ARJANTİN'İN BAŞINDA

    2018 Dünya Kupası Elemelerini başarıyla geçen mavi beyazlılar, Rusya'da düzenlenecek turnuvaya Sampaoli önderliğinde hareket etti.

    Turnuvada ile yaşadığı sorunlarla gündeme gelen ve yıldız isimleri turnuvada iyi değerlendiremediği için sık sık eleştirilen Sampaoli, Arjantin'in turnuvaya erken veda etmesiyle 15 Temmuz 2018 tarihinde görevden alındı.

    1. 2.11.2018 20:10
    2. Güncelleme: 2.11.2018 20:14
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