Futbol oynamadan teknik adamlık kariyerine soyunan isimlerden birisi olan Sampaoli, ilk olarak 2002 yılında Peru Ligi takımlarından Club Juan Aurich'i çalıştırmaya başladı.

Juan Aurich'i bir sezon çalıştırdıktan sonra bir diğer Peru Ligi takımı Sport Boys Callao'nun başına geçti.

Jorge Sampaoli Arjantin Milli Takımı imza töreni



İlk yıllarında bir türlü istediği düzeni kuramayan Arjantinli çalıştırıcı, birer sezon aralarla üç farklı takımın başında kendisini bulmaya çalıştı.

Sampaoli Şili'nin başına geçti

Aradığı futbol ortamını ise Şili'de buldu ve kariyeri o günlerden sonra yükselişe geçti.

2010 yılında Club Universidad de Chile'nin başına geçen Sampaoli, bu kulüple arka arkaya iki sezon Şili Ligi şampiyonu oldu ve 2011/12 sezonunda Copa Sudamericana'yı da alarak gövde gösterisi yaptı.

22 Kasım 2012'de Şili Milli Takımı'ndan gelen teklif üzerine Club Universidad de Chile'den ayrılan Sampaoli, kalitesini ise 2014 Copa America'da Şili'yi şampiyon yaparak kanıtladı.

Jorge Sampaoli Arjantin Milli Takımı başında 2018 Rusya Dünya Kupası'nda

SAMPAOLI SEVILLA'DA!

4 sene Şili Milli Takımı'nı yöneten Arjantinli, 27 galibiyet, 6 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı. Şili Milli Takımı ile yaptıklarından sonra ününü tüm dünyaya duyuran Sampaoli, 1 Temmuz 2016 itibarıyla hayallerini süsleyen La Liga'ya, Sevilla kulübüne doğru yola çıktı.

2015/16 sezonunda UEFA Avrupa Ligi şampiyonu olan Sevilla'nın başına geçen Arjantinli, takımını La Liga'da dördüncü yaptı ve bu kez de Arjantin Milli Takımı'ndan gelen teklifle Güney Amerika'ya yeniden dönüş sağlama kararı aldı.

Jorge Sampaoli Sevilla'nın başında

SAMPAOLI DÜNYA KUPASI'NDA ARJANTİN'İN BAŞINDA

2018 Dünya Kupası Elemelerini başarıyla geçen mavi beyazlılar, Rusya'da düzenlenecek turnuvaya Sampaoli önderliğinde hareket etti.

Turnuvada Lionel Messi ile yaşadığı sorunlarla gündeme gelen ve yıldız isimleri turnuvada iyi değerlendiremediği için sık sık eleştirilen Sampaoli, Arjantin'in turnuvaya erken veda etmesiyle 15 Temmuz 2018 tarihinde görevden alındı.