Dev anlaşma – Fotomaç – 02 Kasım 2018
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    02 Kasım 2018, Cuma
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    Dev

    Dev anlaşma

    Avis’ten 35 milyon TL kazanacaklarını açıklayan , “Anlaşmaların devamı gelecek” diye konuştu

    F.Bahçe'de dün hareketli saatler vardı. Sarı-lacivertliler, forma göğüs sponsoru için araç kiralama markası Avis'le tanıtım toplantısı düzenledi. Önemli bir anlaşmaya imza attıklarını belirten başkan yardımcısı , "'nin en yüksek gelirli sponsorluk anlaşmasını imzaladık. 1 artı 1 yıllık ve 35 milyon 500 bin lira alacağız. Dünyada yayılabildiğimiz kadar yayılma konusunda arzuluyuz. Hedefimiz Fenerbahçe'nin bir dünya kulübü olması yolunda adımları atması" dedi. Sponsorluktan beklentisini de açıklayan Karaçam, "1 milyar lira bekliyorum. Tabii bunu ilk sene elde etmemiz mümkün değil. Açıkta olan kol, sırt, şort gibi yerlere sponsorluk çalışmalarımız var. Her türlü reklam kaynağını değerlendirme konusunda çalışmalarımız devam edecek" diye konuştu.

    'F.Bahçe, Türkiye dışında da güçlü'
    Sarı-lacivertliler ile anlaşma imzalayan Başkanı Mark Servodidio, kısa ve öz konuştu. Böyle bir anlaşmanın içinde olmaktan mutlu olduklarını söyleyen Servodidio, "F.Bahçe markası Türkiye dışında da çok güçlü. Avis olarak F.Bahçe'yle yol almak son derece önemli. Burada bulunmak bizim için bir onur" dedi.

    "İki dünya markası"
    OTOKOÇ Genel Müdürü Görgün Özdemir, F.Bahçe'yle yaptıkları anlaşmanın çok önemli olduğunu söyledi. Özdemir, "Bu sponsorluk Avis'in Avrupa'daki diğer ülkelerine katkı sağlayacaktır. Bu anlamda iki dünya markasının birbirine değer katacağı bir iş birliği olacak. F.Bahçe'yle yol arkadaşı olmaktan dolayı çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.

    'Sahada beraber yolda beraber'
    AVİS ile yapılan anlaşmanın tanıtım toplantısı Ülker Stadı'nda gerçekleştirildi. Toplantıya F.Bahçe Başkanı , Avis Budget Group Uluslararası Başkanı Mark Servodidio ve Otokoç Otomotiv Genel Müdürü Görgün Öztemir de katıldı. Sarılacivertlilerin Avis ile yaptığı anlaşmanın sloganı ise 'Sahada beraber, yolda beraber' olarak belirlendi.
    1. 2.11.2018
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