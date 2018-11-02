Dev anlaşma
Avis’ten 35 milyon TL kazanacaklarını açıklayan Burhan Karaçam, “Anlaşmaların devamı gelecek” diye konuştu
'F.Bahçe, Türkiye dışında da güçlü'
Sarı-lacivertliler ile anlaşma imzalayan Avis Budget Group Uluslararası Başkanı Mark Servodidio, kısa ve öz konuştu. Böyle bir anlaşmanın içinde olmaktan mutlu olduklarını söyleyen Servodidio, "F.Bahçe markası Türkiye dışında da çok güçlü. Avis olarak F.Bahçe'yle yol almak son derece önemli. Burada bulunmak bizim için bir onur" dedi.
"İki dünya markası"
OTOKOÇ Otomotiv Genel Müdürü Görgün Özdemir, F.Bahçe'yle yaptıkları anlaşmanın çok önemli olduğunu söyledi. Özdemir, "Bu sponsorluk Avis'in Avrupa'daki diğer ülkelerine katkı sağlayacaktır. Bu anlamda iki dünya markasının birbirine değer katacağı bir iş birliği olacak. F.Bahçe'yle yol arkadaşı olmaktan dolayı çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.
'Sahada beraber yolda beraber'
AVİS ile yapılan anlaşmanın tanıtım toplantısı Ülker Stadı'nda gerçekleştirildi. Toplantıya F.Bahçe Başkanı Ali Koç, Avis Budget Group Uluslararası Başkanı Mark Servodidio ve Otokoç Otomotiv Genel Müdürü Görgün Öztemir de katıldı. Sarılacivertlilerin Avis ile yaptığı anlaşmanın sloganı ise 'Sahada beraber, yolda beraber' olarak belirlendi.
- 2.11.2018
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Yılmaz Vural: "Fenerbahçe'den teklif alırsam..."
Toplam 14
Yorum
bjk 1903 tam tersi küme düşürmekten kurtardı çogu takımı genelde yılmaz hoca hep küme hattındaki takımları aldı ligde tuttu
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Yılmaz Vural: "Fenerbahçe'den teklif alırsam..."
Toplam 14
Yorum
MEHMET FENERBAHÇE'Yİ YÖNETENLER YENİLENMEYİ=KADROLAŞMAYI GERÇEKLEŞTİRMEK İSTİYORLAR; SAYIN YILMAZ VURAL HOCAM AF DEDİN KAYBETTİN.
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Yılmaz Vural: "Fenerbahçe'den teklif alırsam..."
Toplam 14
Yorum
MEHMET SAYIN YILMAZ VURAL HOCAM; İŞTE O BAHSETTİĞİN AF OLAYINDAN DOLAYI SENİ FENERBAHÇE'YE GETİRMEZLER.
Dev anlaşma haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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