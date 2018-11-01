Teknik direktör arayışında sıcak gelişme! - Galeri - Fotomaç
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    01 Kasım 2018, Perşembe
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    Teknik direktör arayışında sıcak gelişme!

    Ankaragücü yenilgisi sonrası Phillip Cocu ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de teknik direktör arayışı tüm hızıyla devam ediyor.

    1 Kasım 2018 Perşembe, 18:14:26 Güncelleme: 18:17:12
    Teknik direktör arayışında sıcak gelişme!

    Galatasaray derbisinde takımın başında Erwin Koeman olacak ancak sonrası için birkaç isim üzerinde duruluyor.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Teknik direktör arayışında sıcak gelişme!

    COMOLLI ALİ KOÇ'UN UÇAĞIYLA FRANSA'DA!

    Ajansspor'un elde ettiği bilgiye göre sportif direktör Damien Comolli bu sabah Ali Koç'un özel uçağıyla Fransa'nın yolunu tuttu.

    Teknik direktör arayışında sıcak gelişme!

    Burada vatandaşı Laurent Blanc ile görüşen Comolli, yarın Türkiye'ye dönecek ve son durumu Ali Koç'la paylaşacak.

    Teknik direktör arayışında sıcak gelişme!

    52 yaşındaki teknik adam son olarak PSG'de görev yapmıştı. 2016'dan bu yana takım çalıştırmıyor.

    Teknik direktör arayışında sıcak gelişme!

    B PLANI İSE LUCESCU!

    Yerli isimlerden ziyade yabancı teknik adamlara yönelen Fenerbahçe'de B planı ise Mircea Lucescu.

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