Anderlecht ligde berabere kaldı – Fotomaç – 01 Kasım 2018
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    01 Kasım 2018, Perşembe
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    ligde berabere kaldı

    <a href="/index/anderlecht?id=8d5b6092-e7a8-414e-b595-9a5043335206" class="" rel="tag">Anderlecht</a> ligde berabere kaldı

    'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden , Belçika 1. Futbol Ligi'nde konuk ettiği Lokeren ile 1-1 berabere kaldı.

    Ligin 13. haftasında , Lokeren'i Constant Vanden Stock Stadı'nda ağırladı.

    İlk yarısı golsüz geçen mücadelede konuk ekip, 53. dakikada Olivier Deschacht'ın golüyle 1-0 öne geçti. Ataklarını sıklaştıran , 59. dakikada Landry Dimata ile ağları sarstı ve karşılaşma 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

    Bu sonuçla Anderlecht, 24 puanla ligde 4'üncü sırada yer alırken, puanını 7'ye çıkaran Lokeren ise 15. sırada kaldı.

    , 8 Kasım Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi D Grubu 4. maçında Anderlecht'i ağırlayacak.

    1. 1.11.2018 19:18
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