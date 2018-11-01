Anderlecht ligde berabere kaldı
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Anderlecht, Belçika 1. Futbol Ligi'nde konuk ettiği Lokeren ile 1-1 berabere kaldı.
Ligin 13. haftasında Anderlecht, Lokeren'i Constant Vanden Stock Stadı'nda ağırladı.
İlk yarısı golsüz geçen mücadelede konuk ekip, 53. dakikada Olivier Deschacht'ın golüyle 1-0 öne geçti. Ataklarını sıklaştıran Anderlecht, 59. dakikada Landry Dimata ile ağları sarstı ve karşılaşma 1-1 eşitlikle sonuçlandı.
Bu sonuçla Anderlecht, 24 puanla ligde 4'üncü sırada yer alırken, puanını 7'ye çıkaran Lokeren ise 15. sırada kaldı.
Fenerbahçe, 8 Kasım Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi D Grubu 4. maçında Anderlecht'i ağırlayacak.
- 1.11.2018 19:18
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Yılmaz Vural: "Fenerbahçe'den teklif alırsam..."
Toplam 14
Yorum
bjk 1903 tam tersi küme düşürmekten kurtardı çogu takımı genelde yılmaz hoca hep küme hattındaki takımları aldı ligde tuttu
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Yılmaz Vural: "Fenerbahçe'den teklif alırsam..."
Toplam 14
Yorum
MEHMET FENERBAHÇE'Yİ YÖNETENLER YENİLENMEYİ=KADROLAŞMAYI GERÇEKLEŞTİRMEK İSTİYORLAR; SAYIN YILMAZ VURAL HOCAM AF DEDİN KAYBETTİN.
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Yılmaz Vural: "Fenerbahçe'den teklif alırsam..."
Toplam 14
Yorum
MEHMET SAYIN YILMAZ VURAL HOCAM; İŞTE O BAHSETTİĞİN AF OLAYINDAN DOLAYI SENİ FENERBAHÇE'YE GETİRMEZLER.
Anderlecht ligde berabere kaldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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