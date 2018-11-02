‘Cocu büyük hata yaptı’ – Fotomaç – 02 Kasım 2018
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    02 Kasım 2018, Cuma
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    ‘Cocu büyük hata yaptı’

    ‘Cocu büyük hata yaptı’
    futbolunun efsane antrenörlerinden , F.Bahçe ile yollarını ayıran Cocu'yu eleştirdi. Cocu'nun hata yaptığını belirten Beenhakker, "F.Bahçe'ye gittiğinde hemen kendi felsefesini oturtmaya çalıştı. Böylesine kısa bir sürede büyük değişim her zaman sancı yaratır. Kendi oyun sisteminde acele etti ve bunun altından kalkamadı" yorumunu yaptı.
    1. 2.11.2018
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