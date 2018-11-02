Derbi duyurusu – Fotomaç – 02 Kasım 2018
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    02 Kasım 2018, Cuma
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    duyurusu

    Derbi duyurusu
    F.Bahçe, resmi sitesinden taraftarlara seslendi. G.Saray derbisiyle ilgili alınan önlemlere dikkat çeken sarılacivertliler, şu duyuruyu yaptı: "Taraftarlar, 16.00'da Ülker Stadı'nda hazır olacak. Toplu olarak Stadı'na intikalleri sağlanacak. Otobüslere alınanların kimlik bilgileri emniyet birimlerine verilecek."
    1. 2.11.2018
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