Fenerbahçe İdari Menajeri konuştu!

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında yarın Galatasaray ile oynayacakları derbi öncesi açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Futbol Takımı İdare Menajeri Onur başar, hafta boyunca yapılan antrenmanlarla ve toplantılarla, takımı derbi maçına hazırladıklarını ifade etti.
1 Kasım 2018 Perşembe, 20:37:27
Güncelleme: 20:42:36
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Akşam saatlerinde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yapılacak olan antrenman öncesinde açıklamalarda bulunan İdari Menajeri Onur Başar;
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"Öncelikle bu derbi maçına ilk defa çıkacak olan oyuncularımızın mental olarak buna hazırlanması çok önemli çünkü oranın ambiyansı, atmosferi çok farklı olacak, bunu biz de biliyoruz, oynamış olan oyuncular da biliyor."
"Biz bu hafta Samandıra'da olabildiğince o geçmişteki maçların ambiyansını, atmosferini; oyuncularımızı o stada adım attığı andan itibaren nelerin beklediğini kendileriyle paylaşıyoruz."
"Videolar izletiyoruz, görüşmeler yapıyoruz, o maçlarda oynamış tecrübeli oyuncularla bir araya getiriyoruz. Takımımızı saha içerisinde olduğu kadar saha dışındaki ambiyansa da hazırlamaya çalışıyoruz."
"Bu bizim için çok önemli. Oraya gittiğimiz zaman hepimizin gerçekten de tamamen konsantre olması çok önemli. Oradaki taraftar baskısı olsun, oradaki saha içindeki baskı olsun, o baskıya karşılık verebilecek güce, fiziğe, mental güce sahip olmak çok önemli ve biz, bunu sağladığımızı düşünüyoruz."