Fenerbahçe İdari Menajeri konuştu!

"Bu bizim için çok önemli. Oraya gittiğimiz zaman hepimizin gerçekten de tamamen konsantre olması çok önemli. Oradaki taraftar baskısı olsun, oradaki saha içindeki baskı olsun, o baskıya karşılık verebilecek güce, fiziğe, mental güce sahip olmak çok önemli ve biz, bunu sağladığımızı düşünüyoruz."