Yeni hoca gelene kadar Koeman
Fenerbahçe, Galatasaray derbisine Hollandalı antrenörle çıkacak. Yeni hoca gelene kadar görev yapacak olan Koeman’ın, teknik kadroda sezon sonuna kadar kalması da gündemde
Derksen: Tazminat ödememek için
Hollanda'da flaş haberleriyle tanınan gazeteci Johan Derksen, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, Erwin Koeman ve Chris van der Weerden'e tazminat ödememek için takımda tuttuğunu belirtti. Derksen, "Phillip, 1 yıllık tazminatını alacak. O da yaklaşık 2 milyon euroya denk geliyor. Ali Koç, Koeman'a "Şu an takımın başında sen varsın, yardımcın van der Weerden'de takımda kalacak dedi. Ali Koç, Cocu'nun yardımcılarına tazminat vermemek için sezon sonuna kadar ikisini de takımda tutacak" şeklinde konuştu.
'Kulüp için en ucuz yol'
Hollandalı gazeteci Johan Derksen, "Fenerbahçe için sezon bitti. Şu an istedikleri üst düzey teknik direktörlerin hiç biri boşta değil. Kulüp için en ucuz yol, Koeman'ı takımda tutmak. Sürpriz oldu ama en mantıklısı da bu" sözlerini kullandı. Dünkü idmanı da yöneten Koeman, geleceği ile ilgili hiçbir açıklama yapmıyor.
Kararı Ali Koç verecek
Sportif direktör Damien Comolli, yeni hocanın tayin edilmesinde söz sahibi değil. Bu kararı başkan Ali Koç'la yönetici Semih Özsoy'un vereceği, Comolli'nin sadece tavsiyelerde bulunduğu öğrenildi. Hür türlü opsiyonun masada olduğu, yabancı hocaya öncelik verildiği ancak yerli alternatifler üzerinde de çok ciddi çalışmalar yapıldığı vurgulandı.
- 31.10.2018
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Fenerbahçe'de derbi hazırlıkları sürüyor
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karado kim gelirse gelsin bu takımı futbolcular toparlıyacak.
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Beşiktaş 4-1 Çaykur Rizespor
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eray pepe adriano lajaiç sakat defans forvet sıkıntısı varken sonuç kötü oldu ama ayağa kalkacaktır bjk
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Ziraat Türkiye Kupası'nda günün sonuçları
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