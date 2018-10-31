Yeni hoca gelene kadar Koeman – Fotomaç – 31 Ekim 2018
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    31 Ekim 2018, Çarşamba
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    hoca gelene kadar Koeman

    Yeni hoca gelene kadar Koeman

    , derbisine Hollandalı antrenörle çıkacak. hoca gelene kadar görev yapacak olan Koeman’ın, teknik kadroda sezon sonuna kadar kalması da gündemde

    Phillip Cocu'nun yerine hoca arayışlarının sürdüğü 'de takımı antrenör çalıştırıyor. Yönetimin henüz kontratını feshetmediği Koeman, takımın başında görevini sürdürüyor. Cocu'nun diğer yardımcısı Chris der Weerden ile birlikte takımı derbiye hazırlayan Hollandalı antrenör için aceleci davranılmıyor. Gelen bilgilere göre, bir teknik direktörle anlaşma sağlanana kadar Koeman ve Weerden ile yola devam edilecek. Bu ikilinin birkaç hafta daha takımın başında kalabileceği belirtiliyor.

    Derksen: Tazminat ödememek için
    'da flaş haberleriyle tanınan gazeteci , Fenerbahçe Başkanı 'un, Erwin Koeman ve Chris van der Weerden'e tazminat ödememek için takımda tuttuğunu belirtti. Derksen, "Phillip, 1 yıllık tazminatını alacak. O da yaklaşık 2 milyon euroya denk geliyor. Ali Koç, Koeman'a "Şu an takımın başında sen varsın, yardımcın van der Weerden'de takımda kalacak dedi. Ali Koç, Cocu'nun yardımcılarına tazminat vermemek için sezon sonuna kadar ikisini de takımda tutacak" şeklinde konuştu.

    'Kulüp için en ucuz yol'
    Hollandalı gazeteci Johan Derksen, "Fenerbahçe için sezon bitti. Şu an istedikleri üst düzey teknik direktörlerin hiç biri boşta değil. Kulüp için en ucuz yol, Koeman'ı takımda tutmak. Sürpriz oldu ama en mantıklısı da bu" sözlerini kullandı. Dünkü idmanı da yöneten Koeman, geleceği ile ilgili hiçbir açıklama yapmıyor.

    Kararı Ali Koç verecek
    Sportif direktör Damien Comolli, yeni hocanın tayin edilmesinde söz sahibi değil. Bu kararı başkan Ali Koç'la yönetici Semih Özsoy'un vereceği, Comolli'nin sadece tavsiyelerde bulunduğu öğrenildi. Hür türlü opsiyonun masada olduğu, yabancı hocaya öncelik verildiği ancak yerli alternatifler üzerinde de çok ciddi çalışmalar yapıldığı vurgulandı.
    1. 31.10.2018
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