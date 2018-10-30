Fenerbahçe için bir bomba iddia daha! Stanislav Cherchesov...

Fenerbahçe teknik direktörlüğü görevi için ortaya atılan isimler arasına bir tane daha eklendi! Bu kez iddia Rusya'dan...

30 Ekim 2018 Salı, 18:36:44 Güncelleme: 18:37:48 BU GALERİYİ PAYLAŞ





