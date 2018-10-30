Fenerbahçe için bir bomba iddia daha! Stanislav Cherchesov...
Fenerbahçe teknik direktörlüğü görevi için ortaya atılan isimler arasına bir tane daha eklendi! Bu kez iddia Rusya'dan...
30 Ekim 2018 Salı, 18:36:44
Güncelleme: 18:37:48
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enerbahçe'de MKE Ankaragücü'ne 3-1'lik skorla yenilmesi sonrası görevden alınan Phillip Cocu'nun yerine getirilecek isim arayışları sürerken hem yerli hem yabancı basından arka arkaya flaş iddialar gündeme getiriliyor.
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Bu kez iddianın kaynağı Rusya!
Rus spor sitesi champion.ru, Fenerbahçe'nin Rusya Milli Takımı Teknik Direktörü Stanislav Cherchesov'u takımın başına getirmek istediğini yazdı.
Haberde Cocu'yu görevden alan sarı lacivertli ekibin aday listesinde Cherchesov'un üst sıralarda yer aldığı da belirtilirken anlaşma ihtimalinin düşük olduğu öne sürüldü.