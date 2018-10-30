İşte Laurent Blancın hedefi! F.Bahçe... - Galeri - Fotomaç
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    30 Ekim 2018, Salı
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    İşte Laurent Blanc'ın hedefi! F.Bahçe...

    Fenerbahçe'de Phillip Cocu ile yolların ayrılmasından sonra teknik direktör arayışları devam ediyor.

    30 Ekim 2018 Salı, 19:08:16 Güncelleme: 19:09:23
    İşte Laurent Blancın hedefi! F.Bahçe...

    Fenerbahçe'de Phillip Cocu ile yolların ayrılmasından sonra teknik direktör arayışları devam ediyor.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    İşte Laurent Blancın hedefi! F.Bahçe...

    Cocu'nun ardından sarı-lacivertli taraftarlar Ersun Yanal etrafında birleşirken, yönetim yabancı hoca üzerinde duruyor.

    İşte Laurent Blancın hedefi! F.Bahçe...

    Listede birçok isim yer alırken, aralarından Laurent Blanc ismi ön plana çıkıyor.

    İşte Laurent Blancın hedefi! F.Bahçe...

    Comolli'nin sezon başında da teklif götürdüğü ama Blanc'ı kabul etmediği iddia edilmişti.

    İşte Laurent Blancın hedefi! F.Bahçe...

    Comolli şimdi tekrardan nabız yoklayarak, Fransız teknik adamı Fenerbahçe'nin başına getirmek istediği öğrenildi.

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