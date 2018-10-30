İşte Laurent Blancın hedefi! F.Bahçe... - Galeri - Fotomaç
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İşte Laurent Blanc'ın hedefi! F.Bahçe...
Fenerbahçe'de Phillip Cocu ile yolların ayrılmasından sonra teknik direktör arayışları devam ediyor.
30 Ekim 2018 Salı, 19:08:16
Güncelleme: 19:09:23
Fenerbahçe'de Phillip Cocu ile yolların ayrılmasından sonra teknik direktör arayışları devam ediyor.
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Cocu'nun ardından sarı-lacivertli taraftarlar Ersun Yanal etrafında birleşirken, yönetim yabancı hoca üzerinde duruyor.
Listede birçok isim yer alırken, aralarından Laurent Blanc ismi ön plana çıkıyor.
Comolli'nin sezon başında da teklif götürdüğü ama Blanc'ı kabul etmediği iddia edilmişti.
Comolli şimdi tekrardan nabız yoklayarak, Fransız teknik adamı Fenerbahçe'nin başına getirmek istediği öğrenildi.